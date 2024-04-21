江西贛州暴雨逾2.4萬人受災　山泥傾瀉公路受阻料明日搶通

除了廣東，同屬珠江三角洲的江西亦受到暴雨侵襲。江西省贛州市防汛抗旱指揮部消息，截至4月21日下午2時，4月19日以來的強降雨導致贛州市9個縣（市、區）55個鄉鎮受災，超過2.4萬人受災。



江西省贛州市防汛抗旱指揮部消息，截至4月21日下午2時，4月19日以來的強降雨導致贛州市章貢區、信豐縣、全南縣、龍南市、定南縣、尋烏縣、安遠縣、崇義縣、大余縣等9個縣（市、區）55個鄉鎮受災，受災人口24190人，其中緊急避險轉移426人、緊急轉移安置1人，農作物受災面積1180.84公頃，其中絕收面積48.7公頃，一般損壞房屋3間。

贛州市直接經濟損失3526.319萬元（人民幣，下同），其中房屋及居民家庭財產損失113.7萬元、農林牧漁業損失1695.979萬元、工礦商貿業損失10萬元、基礎設施損失1668.14萬元、公共服務損失38.5萬元。

4月21日早上約5時，大余縣X104縣道小梅關至五洞公路路段發生山泥傾瀉，塌方量約為200立方米，從山上滾落的泥石、樹木將道路堵塞，車輛及行人無法通行，部分倒伏樹木樹枝掛在供電線路上。

險情發生後，當地立即組織人員封閉道路，清理樹枝，安排鏟車和貨車清運處理塌方土石。由於當地持續降雨，預計道路將於4月22日上午搶通。

據珠江水利消息，受持續性強降雨影響，珠江流域共有44條河流發生超警洪水，超警幅度0.01-7.04米，其中北江發生2024年第2號洪水。

氣象水文部門預測，流域中東部地區強降雨過程仍將持續，北江水位將繼續上漲並可能發展成特大洪水，發生中小河流洪水和山洪地質災害風險極大，流域防汛形勢嚴峻複雜。