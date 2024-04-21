廣東暴雨｜廣州塔1小時內連續6次接閃電　北江將出現50年一遇洪水

連日來，廣東多地出現大範圍強降雨。「廣東天氣」官方帳號發布顯示，4月20日，19-20時廣州塔頻繁接閃，閃電通道成像系統精準捕獲6次閃電事件光學影像。另外，珠江流域北江發生2024年第2號洪水，將是50年一遇大洪水。



據「廣東天氣」介紹，一般來說雨太大的時候，雷雲電荷不容易放電。通常是在大雨過後，雷電放電才明顯，這點可能是雨勢較大時雷暴電荷分散原因造成的。

近日以來，廣東省廣州、東莞、肇慶等地出現大範圍雷雨暴雨天氣。據央視報道，今晨（21日），除湛江和粵東部分市縣，廣東整個被雷雨雲系覆蓋；全省共70個暴雨預警信號生效、65個雷雨大風預警信號生效。部分河流已出現超警洪水。在清遠，飛來峽水利樞紐溢流壩閘門已全部打開，處於敞洩狀態。

值得關注的是，4月20日，廣東省水文局消息稱，受強降雨影響，北江流域全線上漲。當天14時，全省有32個水文站超過警戒水位。4月20日，廣東省水文局清遠水文分局水情預報稱，根據目前的水雨情預測：連江將會全面上漲，連江幹流將出現超50年一遇洪水。

20日20點45分，廣東北江幹流石角水文站流量漲至12000立方米每秒，依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「北江2024年第2號洪水」。