貴州全省39縣市出現冰雹災害：路面變冰河　70毫米冰雹大如雞蛋

近日，南方多地降水持續。貴州省於4月18日至19日期間，全省39個縣市區出現冰雹災害，納雍縣冰雹最大直徑有70毫米。還有貴州網民發影片顯示，冰雹後的道路變成「冰河」，電單車變「遊艇」。



貴州網民拍攝影片顯示，冰雹如雞蛋大小順著暴雨在道路流動，甚至流入街邊商舖內；還有行人踩到冰雹滑倒。

4月18日14時至19日07時，貴州六盤水市的水城、六枝、鐘山，畢節市的赫章、七星關、黔西、大方、金沙、織金、納雍，等39個縣（市、區）境內出現冰雹，最大直徑為納雍縣70毫米。

畢節、貴陽、安順、黔南、六盤水、黔東南、遵義、銅仁8個市州43個縣（市、區）的218個作業點開展防雹增雨作業435次，其中高炮193個作業點作業367次，火箭43個作業點作業68次。

另外，據貴州省氣象台今日（21日）消息，今日夜間到明天白天，貴州全省陰天間多雲有陣雨或雷雨，局地有中到大雨，明天午後中南部個別縣市雷雨中有冰雹、大風等強對流天氣；22日夜間到23日白天，貴州東北部地區陰天間多雲，其餘地區陣雨或雷雨轉陰天間多雲；23日夜間到24日白天，西南部地區陣雨轉多雲，其餘地區陰天有陣雨或雷雨，中北部局地有中到大雨。