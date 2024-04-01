貴州旅遊熱門景點：亞洲最大瀑布　明清軍事重鎮

2023年12月，《香港01》成功舉辦「海南航天創科青年交流團」，帶領3間中學合共68位中學師生到訪海南文昌見證長征5號火箭發射的重要時刻。今年《香港01》青年交流團第一站，將走進「村超」誕生地——貴州。

為引領香港青年認識國家，用雙腳丈量世界，《香港01》與貴州村超簽訂青年交流獨家合作，並由香港高速鐵路作為「遊學夥伴」招募百位香港青年前往貴州，期間將到「村超」發源地榕江縣親歷「村超」熱潮。

《香港01》將於4月12日在本港各中學進行「《香港01》貴州遊學交流團」的線上簡介會，擬邀全港200位青少年師生共同參與。

本文將為您介紹貴州三大旅遊熱門景點。



黃果樹瀑布

黃果樹風景名勝區位於貴州省安順市西南45公里處，鎮寧布依族苗族自治縣境內，東北距貴陽市150公里，搭乘飛機、鐵路、公路三大交通工具均可抵達。

黃果樹瀑布瀑布群，是以亞洲最大瀑布——黃果樹瀑布（高77.8米，寬101.0米）為中心的一個瀑布群體，由姿態各異的十幾個地面瀑布和地下瀑布組成，集中分布在四百五十平方公里區域內的貴州北盤江支流打邦河、白水河、灞陵河和王二河上。

黃果樹瀑布形成於典型的亞熱帶岩溶地區，統稱岩溶瀑布。科學工作者經過考察把它們分為三種類型，即經黃果樹大瀑布為代表的河流襲奪型瀑布，經關腳峽瀑布為代表的斷裂切割型瀑布。黃果樹瀑布群被稱為「岩溶瀑布博物館」。

西江千戶苗寨

西江千戶苗寨，位於貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣西江鎮南貴村，由十多個依山而建的自然村寨相連成片，四面環山，重連疊嶂，梯田依山順勢直連雲天，白水河穿寨而過，將西江苗寨一分為二。

西江千戶苗寨在半山建造獨具特色的木結構吊腳樓，過千戶吊腳樓隨地形的起伏變化，層巒疊嶂。西江千戶苗寨主要景點有西江苗族博物館、鼓蔵頭家、活路頭家、釀酒坊、刺繡坊、蠟染坊、銀飾坊、觀景台、噶歌古道、田園觀光區等。

西江千戶苗寨是一座露天博物館，展覽着一部苗族發展史詩，成為觀賞和研究苗族傳統文化的大看台。1992年，西江千戶苗寨被列為貴州省省級文物保護單位。2005年，西江千戶苗寨吊腳樓被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。2022年8月顯示，西江千戶苗寨被評為4A級旅遊景區。

青岩古鎮

青岩古鎮隸屬貴州省貴陽市花溪區，不僅是貴州四大古鎮之一，還擁有600多年歷史，是明清兩代軍事重鎮。作為中國歷史文化名鎮之一，青岩古鎮以其獨特的建築風格、深厚的文化底蘊和豐富的歷史遺蹟而聞名遐邇。

青岩古鎮城內面積3平方千米，景區規劃總面積約5.8平方千米，街巷用石鋪砌，民居也是石砌的圍牆、櫃枱、庭院。鎮容佈局沿襲明、清格局，保存完好的朝門、腰門以及瓦屋面、重檐懸山、花木門，體現了明清時期的建築風格。青岩古鎮4條正街、26條小街和巷道遍布樓、台、亭、閣、寺、廟、宮、祠、塔、院等眾多古蹟。

2005年9月，青岩古鎮被建設部、國家文物局公布為第二批中國歷史文化名鎮。2017年2月，青岩古鎮被評為國家AAAAA級旅遊景區。

如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。



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