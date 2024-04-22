廣東暴雨｜清遠成澤國已轉移6萬群眾　700多名中學生一度被困宿舍

受持續暴雨影響，廣東省北部的韶關市和清遠市出現洪澇災情。截至21日下午4時，清遠市已轉移群眾60741人。



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綜合內媒報道，廣東省水利廳通報，截至21日下午4時，廣東省有24條河流38個水文站超過警戒水位。據預測，22日晚上8時，北江石角站將達到19500立方米/秒的洪峰流量。同時，山洪災害、中小河流洪水致災風險高。

新華社報道指，清遠英德市部分鄉鎮在此次洪水中受災嚴重。在清遠英德市浛洸鎮358國道，道路被水淹沒，街道兩邊不少商舖浸泡在水中，水深處約有一層樓高，不時有消防、應急等救援搶險部門的衝鋒舟、橡皮艇來往轉運群眾。

清遠市陽山縣陽山中學20日發生內澇，學校積水最深處達1.5米，積水已漫至學校樓房一層，有700多名學生被困在宿舍樓內。經過近7個小時的救援，21日凌晨1時，所有被困學生已被轉移至安全地帶。

此外，韶關市武江區龍歸鎮政府有關負責人表示，為應對此次強降雨，龍歸鎮共轉移652人。

廣東省氣象台預報，未來一周廣東省降水仍頻繁，其中，22日，韶關北部、清遠北部有中雨局部大雨，韶關南部、清遠南部和肇慶市有中到大雨、局部暴雨。