廣東暴雨｜從化廣蓄水庫洩洪　京廣及京九鐵路部份普通速列車停運

廣東北部持續大雨，主要分布在韶關、湛江、茂名等地。截至昨日（4月21日）晚上8時，廣東省有29個水文站超過警戒水位。當局估計，北江幹流下遊將出現接近百年一遇洪水。廣州鑒於從化區近期強降雨偏多，且預測未來幾日仍有降雨，從化區三防指揮部決定，同意廣蓄水庫洩洪申請，晚上9時使用下水庫溢洪道洩洪。



廣州市從化區三防指揮部發布緊急通知稱，廣蓄水庫庫容即將到防洪汛限庫容，為提前做好防汛工作，同意廣蓄水庫洩洪申請，從昨晚9時使用下水庫溢洪道洩洪。當局提醒相關鎮、街道及其他單位，做好下遊河道沿途安全巡查，嚴禁在河道作業及從事其他涉水活動。

另外，廣鐵集團官方微博消息，受粵北等地持續強降雨影響，鐵路部門昨日繼續停運部份途經京九鐵路普速列車。鐵路部門前日上午開始，聯合地方政府對京廣鐵路韶關東、衡陽和郴州等火車站受影響的旅客，及時轉運到高鐵站，通過增開高鐵專列、增加沿途車站停點等方式，盡最大努力減少對旅客出行影響。

水文氣象部門資料顯示，4月17日20時至21日20時，大暴雨主要分布在韶關、清遠、惠州、肇慶、廣州、茂名、江門、陽江等地。時段雨量大於500毫米的站有16個，大於400毫米的站有122個、約佔全部觀測站點的3%；大於100毫米的站有3176個、約佔全部觀測站點的72%。