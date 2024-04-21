廣東暴雨持續　北江流域將出現近百年一遇洪水　防汛形勢嚴峻

廣東自18日以來暴雨持續，早前廣東官方指北江將出現50年一遇洪峰流量。據廣東省三防總指揮部今日（21日）下午最新消息，受強降雨補充影響，北江流域將出現接近百年一遇洪水。



央視報道指，水利部將針對廣東省的洪水防禦應急響應提升至三級，緊急加派三個工作組赴廣東防汛一線協助指導洪水防禦工作。國家防總將針對廣東省的防汛應急響應提升至三級。珠江防總將防汛應急響應提升至Ⅱ級，珠江委同步將洪水防禦應急響應提升至Ⅱ級。

4月20日早上8時至21日早上8時，廣東省中北部有暴雨至大暴雨，降雨主要集中在肇慶、韶關、清遠、江門等地。截至21日早上8時，廣東全省有27個水文站超警戒。預計21日，西江流域賀江，北江流域連江、綏江、滃江部分河段將出現五十年一遇洪峰水位，防汛形勢嚴峻。

此外，廣東省水文局預報，受強降雨影響，北江流域將出現接近百年一遇洪水。

廣東省水文局預報：21日早上11時，北江支流連江高道（昂壩）（清遠英德市西牛鎮）水位34.83米，相應流量7070立方米/秒，超警戒3.33米。預計，22日凌晨1時高道（昂壩）站流量將出現9000立方米/秒的洪峰流量，達100年一遇，相應水位37.3米，超警戒5.8米。

21日早上11時，飛來峽水文站流量16300立方米/秒，對應水位21.02米，超警戒3.02米（警戒水位18米）。預計，飛來峽水文站流量22日下午2時出現19000立方米/秒洪峰流量，接近100年一遇，相應水位22.3米，超警戒4.3米。

21日11時，北江幹流石角站（清遠市清城區石角鎮）水位漲至10.02米，相應流量15300立方米/秒。預計，22日晚上8時達到19500立方米/秒的洪峰流量，接近100年一遇，相應水位12.5米，超警戒1.5米。

據早前報道，在20日晚上，廣東北江幹流石角水文站流量漲至12000立方米每秒，依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，編號為「北江2024年第2號洪水」。

截至20日，廣東多地累計雨量已破4月歷史雨量紀錄。統計4月以來廣東各市縣累計降水量發現，樂昌、乳源、韶關、始興4個站點在此次降水過程中累計雨量已破整個4月累計降水量極值紀錄。