北江流域或現百年一遇洪水　廣鐵受暴雨影響鐵路線路正常開行

廣東省持續暴雨，珠江流域44條河流發生超警洪水，其中北江發生2024年第2號洪水，韶關和清遠等市城鎮更出現內澇。

廣東省水文局預報，受強降雨影響，北江流域今日（22日）將出現接近百年一遇洪水。

廣鐵集團公布，受粵北等地暴雨影響的鐵路線路運輸秩序已全部恢復，高鐵列車和普速列車均正常開行。



北江幹支流全線上漲，廣東省防汛防旱防風總指揮部於4月21日上午8時啟動北江大堤—飛來峽水利樞紐洪水災害防御Ⅲ級應急響應。廣東省水利廳通報，截至4月21日下午4時，廣東省有24條河流38個水文站超過警戒水位。

廣東省水文局預報，受強降雨影響，北江流域今天將出現接近百年一遇洪水，預計飛來峽水文站流量在下午2時出現19000立方米/秒洪峰流量，接近100年一遇，相應水位22.3米，超警戒4.3米。

據預測，今晚8時，北江幹流石角站（清遠市清城區石角鎮）將達到19500立方米/秒的洪峰流量，接近100年一遇，相應水位12.5米，超警戒1.5米。

清晨6時，中央氣象台發布暴雨黃色、強對流天氣藍色雙預警。預計4月22日上午8時至23日上午8時，廣東中東部和南部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東東南部的部分地區有大暴雨（100～160毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

4月21日，流經廣東省韶關市武江區的北江支流水流湍急（無人機照片）。（新華社）

4月19日至21日，粵北等地持續強降雨，影響京廣鐵路、京九鐵路等線路運輸秩序，累計停運和折返列車達305列。據統計，廣鐵集團累計增開高鐵專列22列，安排16列動車組增加沿途車站停點，轉乘圖定車空閒座位列車118列，共組織轉運旅客34897人。

廣鐵集團宣布，4月22日，受粵北等地暴雨影響的鐵路線路運輸秩序全部恢復，高鐵列車和普速列車均正常開行。