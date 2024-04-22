中國沿海海平面較常年高72毫米　處有記錄以來高位

4月22日，自然資源部舉辦「2024年世界地球日主場活動」，並發布2023年《中國海平面公報》。公報顯示，2023年，中國沿海海平面較常年（1993-2011年平均值）高72毫米，仍處於有觀測記錄以來的高位。



公報顯示，1980至2023年，中國沿海海平面上升速率為3.5毫米/年；1993至2023年，上升速率為4.0毫米/年，高於同時段全球3.4毫米/年的平均水平。

2023年《中國海平面公報》顯示，2023年，中國沿海海平面較常年（1993-2011年平均值）高72毫米，仍處於有觀測記錄以來的高位。圖為海南環島旅遊公路臨高段景色。（新華社）

2023年，渤海、黃海、東海和南海沿海海平面較常年分別高122毫米、74毫米、43毫米和52毫米，其中環渤海沿海海平面達1980年以來最高，台灣海峽沿海海平面為近８年最低。

從各省來看，沿海海平面均高於常年，其中，天津、河北最為顯着，分別高145毫米和143毫米；遼寧和山東次之，分別高97毫米和85毫米；上海和福建沿海海平面升幅偏小，均低於35毫米。

2023年《中國海平面公報》顯示，2023年，中國沿海海平面較常年（1993-2011年平均值）高72毫米，仍處於有觀測記錄以來的高位。圖為海南環島旅遊公路萬寧段景色。（新華社）

近40年來，海平面上升的長期累積效應造成海岸帶生態系統擠壓和灘塗損失，影響沿海地下淡水資源；高海平面加大風暴潮、濱海城市洪澇和鹹潮入侵致災程度。

同時，沿海地區地面沉降導致相對海平面上升，加大受災害影響程度。2023年，遼寧、山東、江蘇、海南沿海部分監測岸段海岸侵蝕加劇，其中砂質海岸平均侵蝕距離約2.7米；河北北部、山東、江蘇南部沿海部分監測斷面重度海水入侵程度加重，重度海水入侵距離均超過6.8公里。

與2022年相比，長江口、錢塘江口和珠江口鹹潮入侵程度總體減輕，鹹潮入侵次數和影響天數均減少；風暴潮和濱海城市洪澇給福建、廣東、廣西等帶來較大影響。