公園驚見「外星骷髏怪蟲」！網民求教　真正國寶身份竟比熊貓稀有

大自然無奇不有。一名男子日前在公園草地上發現一隻長相相當詭異的外星怪蟲在地上蠕動，這隻蟲乍看有着熊貓的花紋，但從正面看又像一顆骷髏頭，他好奇的將影片上載上網想詢問網民們這到底是甚麼生物，結果網民一看傻眼直呼「這蟲比熊貓還稀有」。



這隻外貌怪異的「怪蟲」，原來是已着受國家級的保護呢！（按圖了解）

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綜合內媒報道，湖南省一名男子於5月28日在公園草地上看到一隻長相詭異又奇特的蟲在地上蠕動，便立刻掏出手機拍下蟲蟲在地上爬行的畫面，只見畫面上的蟲擁有一身白色的身體，身上卻有黑色的花紋，從上往下看像是一隻熊貓，但如果從頭部看又像是一顆骷髏頭，長相十分怪異。

男子不知道這隻蟲到底是甚麼品種，就把拍下的影片上傳到網絡上，希望網民們可以幫他解答。影片在網絡上瘋傳，網民留言表示：

．「感覺長相好詭異，這麼小一隻怎麼眼睛這麼大」

．「好像骷髏頭」

．「看起來真是恐怖死了」



有專業網民指出這隻怪蟲的真實身分其實是寬尾鳳蝶的幼蟲：

．「數量比熊貓還要稀少，是真正的國寶」



中華寬尾鳳蝶（Agehana elwesi），又叫寬尾鳳蝶、中國寬尾鳳蝶、大陸寬尾鳳蝶等，為內地特有的鳳蝶科寬尾鳳蝶屬之大型鳳蝶。2000年中國國家林業局依中華人民共和國野生動物保護法制定的國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄中，將中華寬尾鳳蝶名列為國家保護種。

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