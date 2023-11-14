碼頭鏟車將垃圾直接倒入長江？　官方闢謠：係江水漂浮物已處理

近日，網民爆料稱，湖北宜昌秭歸縣銀杏沱村三峽滾裝船碼頭附近，一輛鏟車向長江裏鏟倒垃圾，引發關注。



影片畫面顯示，一輛鏟車正在碼頭與江水連接處作業，將路邊的垃圾推到江邊。拍攝者在影片中表示，鏟車最後把垃圾都推在河邊就不管了。

鏟車正在將垃圾推入江中。（影片截圖）

當地執法人員調查後表示，事發在11月13日上午9時許，工作人員對因庫區蓄水退水而滯落在斜坡道上的小量漂浮物進行清理，清理的方法是先用鏟車將斜坡道上的漂浮物推到水邊的角落集中堆放，等裝載車統一運走處置。

官方表示，影片中岸邊的垃圾，為三峽大壩蓄水後退水產生的長江漂浮物，以樹枝、樹葉為主，因江上漂浮物較多，清漂後有小量漂浮物被風吹到了滾裝碼頭港灣處，水位消退後遺留在了引道上，而滾裝船靠港要裝卸車，樹枝類漂浮物會造成車輛上下船時打滑危險，因此為保障船舶停靠、車輛正常上下船，滾裝碼頭採取應急處置，用鏟車對引道上漂浮物進行收集並集中到一處，等裝載機來了後運走處置，並非將垃圾向江裏傾倒。截至13日14時許，滾裝碼頭車輛上下船引道上的漂浮物已全部轉運完畢。

生態環境局工作人員稱，現場清理時亦有交通局和海事局相關工作人員在場，沒有推到長江裏面，影片可能是斷章取義。