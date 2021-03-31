一度「死裏逃生」案情極離奇　孫小果被執行死刑前畫面曝光

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-03-31 12:48

3月30日晚，央視播出節目《掃黑除惡——為了國泰民安》的第五集《督導利劍》，本集專題片披露了雲南黑老大孫小果案幕後的故事，起底案件幕後腐敗細節。 「死刑不死」的孫小果逞兇傷人與執行死刑前的現場影片更首度曝光，畫面顯示孫小果戴着手銬含淚簽字，被押赴刑場。

孫小果於1994年因強姦罪被判處有期徒刑3年。案件辦理期間，他被取保候審，保外就醫，沒有被收監的孫小果更加肆無忌憚。1997年4月至6月，他以暴力和脅迫手段強姦4名未成年少女，1997年11月7日，孫小果及其同夥在公共場所挾持兩名17歲少女，進行暴力傷害和凌辱摧殘，致使一名被害人重傷，1998年2月，孫小果因強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪等多項罪名，被昆明市中級人民法院一審判處死刑，立即執行。

然而，12年後的2010年，孫小果重操昆明的夜場，成為了多家夜店的老闆，死刑不死的孫小果成了一個謎。孫小果死裏逃生的背後疑竇重重，2019年4月，中共中央掃黑除惡第20督導組赴雲南，將孫小果案列為一號督導案件。

調查證實，1998年孫小果一審被判死刑後，1999年二審被雲南省高級人民法院判為死緩，2007年，案件啓動了再審，死緩改判為有期徒刑20年。期間，孫小果又被多次減刑，實際服刑12年零5個月就被釋放出獄。

孫小果出獄後依然稱霸一方。（網絡圖片）

孫小果一次次逃出法網，都是因為一張無形的「關係網」。官方稱，調查發現，多年來編織出這張關係網的人，是他的母親孫鶴予（原本是昆明市官渡區公安分局的一名民警，曾因幫助孫小果偽造材料，辦理取保候審，在1998年被依法判刑並開除公職）和繼父李橋忠（從雲南省邊防部隊轉業後，先後擔任過昆明市五華區公安分局副局長和區城管局局長）。

1999年，孫小果二審被改判死緩，在此後幾年時間裏，孫鶴予和李橋忠一直四處找關係想把死緩改為有期徒刑。要改判就得啓動再審，再審得先能立案，李橋忠幾經運作和當時的雲南省高院立案庭庭長田波搭上了關係。李橋忠同時又請託了時任雲南省人大常委會委員、內務司法委員會主任馮家聰，向雲南省高院轉發了孫小果母親的申訴材料。自上而下打招呼，讓孫小果案啓動再審。

其後案件得以進入再審環節。然而再審過程中，合議庭對是否將死緩改判為有期，出現了不同意見。時任審監庭庭長的梁子安是能否改判的關鍵人物。李橋忠通過關係結識了時任雲南省省長秦光榮的秘書袁鵬，藉助這層關係給時任雲南省高級人民法院院長的趙仕杰打了招呼。梁子安在收受孫鶴予、李橋忠價值11萬多元人民幣的財物後順水推舟，最終促成了再審改判20年有期徒刑。

+ 2 + 2 + 2

假託「發明專利」減刑

改判20年有期徒刑的孫小果實際服刑不到13年就提前出獄，背後黑幕也被揭開。時任雲南省司法廳副廳長、省監獄管理局政委的羅正雲和李橋忠是同鄉，也是李橋忠在邊防服役時的老上級。在羅正雲的牽線搭橋下，李橋忠和孫鶴予結識了時任雲南省第一監獄政委的劉思源。在劉思源等人的關照下，孫小果在監獄服刑期間多次受到記功、表揚，監獄幹警兩次對不符合減刑條件的孫小果報請減刑。

為了讓孫小果以最快速度、最大限度減刑，孫鶴予等人還策劃，由雲南省第一監獄總工程師提供設計圖紙，管教幹警把圖紙帶進監獄，同監服刑人員按圖紙製作出模型，一個署名孫小果的「防盜窨井蓋」專利發明出來了，整個過程孫小果從未參與。

為了排除阻力，讓虛假專利順利通過審核，李橋忠、孫鶴予又費盡心思把孫小果從雲南省第一監獄調換到雲南省第二監獄服刑，在雲南省第二監獄副監獄長朱旭的幫助下，孫小果被認定為有重大發明專利，法院裁定減去有期徒刑2年零8個月。

雲南省高級人民法院於2019年12月23日公開宣判，維持昆明市中級人民法院1998年一審判決中對孫小果的定罪量刑，與孫小果新犯罪行所判刑罰合併，決定執行死刑。（資料圖片）

案件查明後，孫小果案再審。2019年12月23日，雲南省高級人民法院對孫小果案經再審宣判，決定對孫小果執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2020年2月20日，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，昆明市中院對孫小果執行死刑。孫鶴予、李橋忠分別被判處有期徒刑20年、19年。