陝西省政協原主席韓勇被查　曾督導辦理「黑老大」孫小果案

10月19日，據中央紀委國家監委消息，陝西省政協原黨組書記、主席韓勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。值得關注的是，2019年4月，韓勇作為中央掃黑除惡第20督導組組長帶隊進駐雲南，督導辦理惡名昭彰的黑老大「孫小果」案。



內媒報道，韓勇是今年落馬的第三個正部級領導幹部，此前兩人分別是今年7月被宣落馬的董雲虎和8月被宣落馬的孫志剛。



公開簡歷顯示，1956年10月出生的韓勇為吉林九台人，1974年6月參加工作，1976年4月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷。早年韓勇曾長期在吉林省檢察院系統工作，1996年1月起任吉林省人民檢察院副檢察長兼反貪局局長，1997年12月起任吉林省紀委常委，1998年4月起任吉林省紀委副書記、省監察廳廳長。

黑老大孫小果因背後的保護傘，強姦多名未成年少女卻一度逃過死刑：

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2004年7月，48歲的韓勇離開生活工作多年的吉林，開始任新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長，此後又先後擔任新疆維吾爾自治區黨委副書記、黨校校長，新疆生產建設兵團黨委書記、政委，中國新建集團公司董事長等職。離開新疆時，他已經是正部級領導幹部。

2016年1月至2022年1月，韓勇任陝西省政協主席、黨組書記，2022年3月至2023年3月任全國政協人口資源環境委員會副主任。此外，韓勇還曾是中共第十八屆中央候補委員，中共十七大、十八大、十九大代表，第十三屆全國政協委員。

值得注意的是，2019年4月，韓勇作為中央掃黑除惡第20督導組組長帶隊進駐雲南。據新華社報道，督導組進駐期間，昆明市打掉了孫小果等一批涉黑涉惡犯罪團夥。孫小果案經媒體報導後，引發社會高度關注。

陝西省政協原黨組書記、主席韓勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（紅星新聞）

中央督導組在督導中發現孫小果案背後存在較多問題，遂將該案作為重點案件向雲南省交辦。同年5月24日，中央第20督導組向雲南省反饋督導情況，專門聽取了孫小果案件情況匯報，要求雲南省委組織精幹力量，依法嚴懲、深挖徹查到位，把該案辦成鐵案，中央督導組將適時組織「回頭看」。與此同時，全國掃黑辦將孫小果涉黑案列為重點案件，實行掛牌督辦。