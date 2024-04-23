廣東暴雨｜緊急避險轉移10.74萬人　北江50年一遇洪水流量回落

連日以來廣東暴雨不斷，4月22日廣東三防辦初步統計，此輪強降雨導致韶關、廣州、河源、肇慶、清遠、梅州、惠州等多地受災，緊急避險轉移10.74萬人。截至4月22日17時，全省仍有20個水文站超過警戒水位；22日9時，北江幹流石角水文站出現18100立方米/秒的洪峰流量、50年一遇，北江幹流全線洪水均已出峰回落。



據廣東氣象水文部門監測，過去24小時，降雨主要集中在茂名、陽江市，廣東平均雨量10.49毫米，陽江市陽西陂底鎮錄得最大累積雨量173毫米，茂名市電白區羅坑鎮錄得最大小時雨量76.1毫米。

目前，廣東防總維持防汛Ⅱ級應急響應。廣東應急管理廳聯合廣東自然資源廳、廣東水利廳、廣東氣象局向全省各地市公眾發布突發事件預警信息4期，約5.1億人次。協調調派派5架直升機等搶險救援力量支援韶關搶險救災。

廣東住建部門巡查檢查自建房、危舊房屋等134200棟，發現存在安全隱患房屋642棟，緊急避險轉移2435戶、9225人。

廣東文化和旅遊廳加強旅遊景區安全提示提醒，實時檢查調度景區防汛工作情況，累計對178家景區實施應急關停，轉移遊客4921人，調整旅遊團隊行程254個、10464人。廣東消防救援總隊營救、疏散被困群眾5471人。

截至4月22日17時，清遠市啟動防汛Ⅱ級應急響應，河源、佛山市啟動防汛Ⅲ級應急響應，韶關、肇慶、汕尾、惠州、梅州、雲浮6個地市啟動防汛Ⅳ級應急響應。花都、禪城、英德、光臨等56個縣區啟動了防汛應急響應。

預計，23日到24日白天，強降水間歇；24日夜間起，全省將有大雨到暴雨過程。廣東三防辦將繼續密切關注天氣動態，全力保障人民群眾生命財產安全。