習馬二會｜國台辦主任宋濤：為兩岸關係發展指明了方向

備受關注的「習馬二會」4月10日下午4時在北京人民大會堂東大廳登場，馬英九和中共中央總書記習近平重演「世紀之握」。22日，國台辦主任宋濤在江蘇常州會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄時表示，習近平在「習馬二會」的講話，在兩岸關係面臨新形勢、發生新變化下，為兩岸關係發展指明了方向。



宋濤表示，習近平在會見馬英九及台灣青年時發表的講話，在兩岸關係面臨新形勢、發生新變化的背景下，站在中華民族發展的歷史高度，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了推進「反獨促統」的意志決心。

宋濤進一步稱，將全面貫徹落實習近平的重要講話精神，堅定反對「台獨」，在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，推動兩岸關係和平發展，始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享大陸發展進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞未來更美好。

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他又指，希望見兩岸企業家峰會匯聚雙方企業家力量，繼續以壯大中華民族經濟、增進同胞福祉為重，為兩岸產業合作搭橋，為兩岸關係和平發展開路。

劉兆玄則表示，習近平的講話立足中華民族、中華文化，在台灣引發強烈反響，讓台灣民眾感受到濃濃的善意。特別是習近平與台灣青年面對面交流，讓包括青年在內的廣大台灣同胞深受觸動，備受鼓舞。他強調，兩岸同胞同屬中華民族，都是炎黃子孫，本來就是一家人。峰會台方將積極推動兩岸產業鏈供應鏈融合發展，促進兩岸經濟合作，致力於兩岸關係和平發展。