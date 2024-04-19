習馬二會後　傳北京擬邀韓國瑜8月訪問北京

「習馬二會」之後掀起國民黨出訪中國大陸熱潮，台媒也紛傳北京陸續向台灣政壇發出邀訪安排。有媒體報道，北京將規劃中的國民黨立委訪問團，調整為邀請立法院長韓國瑜，於8月台灣立法院休會期間率團赴陸訪問，並由大陸最高立法機構全國人民代表大會的委員長趙樂際出面接待。



台媒《上報》16日報道，若韓國瑜同意應邀率立委團前往中國大陸，將是台灣首位訪陸的現任立法院長；而北京捨棄體制堅持，由代表中國最高立法機關的趙樂際出面接待，更將實現史上第一次兩岸「國會」交流。

報道稱，目前韓國瑜方面仍在評估訪陸的政治效應，尚未正面回覆北京。

但對此傳聞及相關人事，親近韓國瑜人士透過台媒《中天新聞網》駁斥，稱從未曾接到來自大陸邀請訪問，目前也無任何訪陸計劃或行程安排，不清楚為何會有這樣的消息傳出，韓國瑜方面毫無所悉。

國民黨立法院黨團總照傅崐萁17日證實，預計25日將率藍營立委訪問大陸，4月28日返台，4天行程都在北京，預計將拜會台商、台青及參訪電動車產業等。但對於出訪人數和時間則表示還待最後確定。

上海學者倪永傑認為，北京將持續加強與台灣認同九二共識、支持兩岸關係和平發展的政治勢力的互動，包括國民黨、民眾黨、以及台灣地方縣市長。圖為台灣新立法院新任正副議長韓國瑜與江啟臣。（Reuters）

國民黨18日則表示，傅崐萁委員以國民黨政策會執行長及立法院黨團總召身分，偕同多位黨籍立委赴大陸訪問，針對台灣人民關心的兩岸民生經濟議題，做充分的溝通與交流，並反映多數台灣民意期望兩岸和平交流的心聲，維繫兩岸人民的利益與福祉。

國民黨指出，傅崐萁委員從二月開始聯繫相關事宜；國民黨樂見國會同志肩負起維繫兩岸民間良善對話的責任，也對於台灣人民關心的農漁產品行銷、旅遊觀光等民生經濟議題，與對岸進行協調與討論，期望達到讓兩岸人民互惠雙贏的目標。

國民黨強調，向來支持與對岸維繫正常公開的交流與溝通，相信唯有增進兩岸良性互動與累積善意，才能讓台海免於戰爭的危險邊緣，促進區域的和平穩定。