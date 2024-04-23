女遊客印尼火山口墮亡　知情者：懸崖口被封，網紅樹被警戒線纏繞

中國一名31歲女遊客，4月20日在印尼爪哇島伊真火山（Kawah Ijen）旅遊時，在火山口一棵網紅樹前拍照留念，卻意外被自己的長裙絆倒，從約75米高的懸崖邊墮落身亡。

《瀟湘晨報》報道，當地旅遊向導Albi證實，從4月22日起，伊真火山懸崖口已拉起警戒線，圍着網紅樹纏繞一段，提示牌寫有「被禁止的」字樣。



Albi表示，暫未知警戒線以後會否被拆除，但作為常到該處帶客的旅遊向導，他覺得此舉可以更安全地避免意外，「因為這個地方很危險，我們希望沒有人強迫任何人在這個地方拍照」。

Albi表示，在疏散過程中，他曾與遇難女遊客丈夫同行，對方情緒難掩悲痛，「我只是想和她丈夫聊天，給他買了食物和飲料」。

墮亡事件帶團的導遊回憶稱，該名女遊客因看到朋友之前在同一地點拍攝美照，便堅持在此拍照。她起初先在距離火山口邊緣約2至3米的安全位置拍照，後來為獲取更好的拍攝角度，便更靠近身後樹木，但在後退過程中被長裙意外絆倒，導致身體失去平衡墮崖。

伊真火山地處印尼東爪哇省，有「全世界唯二能看見藍色火焰的地方」之稱，在附近有一個寬約1公里的火山口湖，以富含硫磺而著稱，是世界上公認的酸性最強的火山湖。因地質奇觀、地理位置奇特，該處景點吸引大批遊客前來打卡。