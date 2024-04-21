31歲女印尼火山口網紅樹前墮亡　丈夫拍下最後身影　事後悲痛撞牆

中國一名31歲女遊客20日在印尼爪哇島「伊真火山」（Kawah Ijen）旅遊時，在火山口一棵網紅樹前拍照留念，卻意外被自己的長裙絆倒，從約75米高的懸崖邊墜落身亡。



內媒《紅星新聞》等報道，4月20日凌晨2時左右，31歲女死者黃麗紅（音譯）與32歲的丈夫張勇（音譯）在導遊古斯萬托帶領下前往伊真火山口，觀賞知名藍色火焰美景。一群人在攻頂後留下來欣賞日出，未料發生意外。

導遊古斯萬托稱，儘管多次提醒該區域存在安全隱患，但黃麗紅可能因看到朋友之前在同一地點拍攝的美照，仍堅持在此拍照。

「伊真火山」（Kawah Ijen）著名的藍色火焰景觀。（網絡圖片）

據悉，當時是張勇首先完成拍照，黃麗紅接著開始拍攝，古斯萬托回憶，「負責拍照的是我和她的丈夫」。一開始，黃麗紅選擇在距離火山口邊緣約2至3米的安全位置拍照。然而，她隨後決定向後退去，希望能更靠近身後的樹木以獲得更好的拍攝角度。在後退的過程中，她被所穿的長裙意外絆倒，導致身體失去平衡，最終墜入後方懸崖。

據當地警察局局長解釋，「遇難者在拍照時從約75米高的懸崖邊墜落，墜落過程中撞擊岩石而受重傷，最終因頭部和身體受到嚴重傷害而死亡」。

「伊真火山」（Kawah Ijen）。（央視）

丈夫悲痛撞牆

張勇在得知噩耗後悲痛欲絕，他不斷給親人打電話通報情況，期間還出現了用頭部撞擊醫院牆壁的激動行為。

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內媒報道指，在2023年，隨著紀錄片《火山摯戀》（Fire of Love）的公映，片中的伊真火山硫酸湖成了很多旅行愛好者的打卡地。而附近的一棵樹也成了伊真火山的網紅打卡點。在社交平台上，有很多人會背靠這棵樹拍照。