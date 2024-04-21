中國女印尼火山口墮谷亡：為親睹稀罕藍火　遊客踏破「地獄之門」

中國一名31歲女遊客20日在印尼爪哇島伊真火山（Kawah Ijen）旅遊時，在火山口一棵網紅樹前拍照留念，卻意外被自己的長裙絆倒，從約75米高的懸崖邊墜落身亡。伊真火山由印尼東爪哇自然資源保護署（BKSDA）管理。



內媒《紅星新聞》等報道，4月20日凌晨2時左右，31歲女死者黃麗紅（音譯）與32歲的丈夫張勇（音譯）在導遊古斯萬托帶領下前往伊真火山口，觀賞知名藍色火焰美景。一群人在攻頂後留下來欣賞日出，未料發生意外。

導遊古斯萬托稱，儘管多次提醒該區域存在安全隱患，但黃麗紅可能因看到朋友之前在同一地點拍攝的美照，仍堅持在此拍照。

這個「全世界唯二能看見藍色火焰的地方」迷倒不少遊客，不少人在凌晨出發、徒步數小時，戴着防毒面具走下去到火山口的硫酸湖邊，只為一睹稀罕的藍色火焰。

伊真火山位於印尼東爪哇省的外南夢（Banyuwangi），與峇里島隔海相望。該火山是著名的網紅打卡點，不少華人旅行社在社交平台推介這一景點，並將伊真火山和布羅莫火山一起納入「雙火山之旅」的打卡線路。

印尼伊真火山的「藍火」。（Wikimedia Commons）

據中國之聲此前報道，每當夜幕降臨時，伊真火山有時會有伴隨火山噴發形成的藍色的火焰。這是因為卡瓦伊真火山富含硫磺，夜晚硫磺燃燒就形成了整片藍色火焰，非常神奇而又美麗。要想一睹這一抹藍色魅焰，必須在夜間抵達火山口附近。這裏還有著世界上最大的酸性火山湖——伊真火山湖，湖深200米，總面積超5.4公頃。

內媒報道指，在2023年，隨著紀錄片《火山摯戀》（Fire of Love）的公映，片中的伊真火山硫酸湖成了很多旅行愛好者的打卡地。而附近的一棵樹也成了伊真火山的網紅打卡點。在社交平台上，有很多人會背靠這棵樹拍照。

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不少中國遊客曾在網上平台分享自己遊覽伊真火山的過程。遊客一般是淩晨從大門出發，先徒步爬山，來到山崖邊，然後順着山崖向下攀爬，下到湖邊去觀看藍火。由於湖邊不停有煙霧噴出，遊客一般都戴着防毒面罩。天快亮時，人們將無法再看到藍火焰，他們於是原路返回，爬上山崖觀賞日出與湖景。

伊真火山位於自然保護區，遊客稱從火山口攀爬到湖邊全是亂石，沒任何棧道。有人在攀爬時擦傷手臂，感歎這線路是「特種兵中的特種兵」。還有人稱現場人多擠迫，再加上難免吸入含硫磺煙霧，感覺難受。不少網民稱這裏為「地獄之門」。