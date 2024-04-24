習近平：西部地區發展仍面臨不少困難和挑戰　要切實研究解決

4月23日，中共中央總書記、國家主席、習近平在重慶主持召開新時代推動西部大開發座談會並發表重要講話。習近平強調，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。要一以貫之抓好黨中央推動西部大開發政策舉措的貫徹落實，進一步形成大保護、大開放、高質量發展新格局，提升區域整體實力和可持續發展能力，在中國式現代化建設中奮力譜寫西部大開發新篇章。



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習近平指出，黨中央對新時代推進西部大開發形成新格局作出部署5年來，西部地區生態環境保護修復取得重大成效，高質量發展能力明顯提升，開放型經濟格局加快構建，基礎設施條件大為改觀，人民生活水平穩步提高，如期打贏脫貧攻堅戰，同全國一道全面建成小康社會，踏上了全面建設社會主義現代化國家新征程。同時要看到，西部地區發展仍面臨不少困難和挑戰，要切實研究解決。

習近平強調，要堅持把發展特色優勢產業作為主攻方向，因地制宜發展新興產業，加快西部地區產業轉型升級。強化科技創新和產業創新深度融合，積極培養引進用好高層次科技創新人才，努力攻克一批關鍵核心技術。深化東中西部科技創新合作，建好國家自主創新示範區、科技成果轉移轉化示範區。加快傳統產業技術改造，推進重點行業設備更新改造，推動傳統優勢產業升級、提質、增效，提高資源綜合利用效率和產品精深加工度。促進中央企業與西部地區融合發展。把旅遊等服務業打造成區域支柱產業。因地制宜發展新質生產力，探索發展現代製造業和戰略性新興產業，佈局建設未來產業，形成地區發展新動能。

習近平指出，要堅持以高水平保護支撐高質量發展，築牢國家生態安全屏障。優化國土空間開發保護格局，加強生態環境分區管控，加快推進重要生態系統保護和修復重大工程，打好「三北」工程三大標誌性戰役。強化生態資源保護，加強森林草原防滅火能力建設，深化重點區域、重點領域污染防治。大力推動傳統產業節能降碳改造，有序推進煤炭清潔高效利用。完善生態產品價值實現機制和橫向生態保護補償機制。

習近平強調，要堅持以大開放促進大開發，提高西部地區對內對外開放水平。大力推進西部陸海新通道建設，推動沿線地區開發開放，深度融入共建「一帶一路」。完善沿邊地區各類產業園區、邊境經濟合作區、跨境經濟合作區佈局，推動自貿試驗區高質量發展。穩步擴大制度型開放，打造市場化法治化國際化營商環境。更加主動服務對接區域重大戰略，積極融入全國統一大市場建設，創新東中西部開放平台對接機制，深化與東中部、東北地區務實合作。

習近平指出，要堅持統籌發展和安全，提升能源資源等重點領域安全保障能力。加快建設新型能源體系，做大做強一批國家重要能源基地。加強管網互聯互通，提升「西電東送」能力。加強礦產資源規劃管控和規模化集約化開發利用，加快形成一批國家級礦產資源開採和加工基地。提高水資源安全保障水平。創新跨地區產業協作和優化佈局機制，有序承接產業梯度轉移。大力推進成渝地區雙城經濟圈建設，積極培育城市群，發展壯大一批省域副中心城市，促進城市間基礎設施聯通、公共服務共享。

習近平強調，要堅持推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合，在發展中保障和改善民生。深入實施鄉村振興戰略，加大對國家鄉村振興重點幫扶縣支持力度，建立低收入人口和欠發達地區常態化幫扶機制，堅決防止發生規模性返貧。學習運用「千萬工程」經驗，打造具有地域特色的鄉村建設模式。發展各具特色的縣域經濟，培育一批農業強縣、工業大縣、旅遊名縣，促進農民群眾就近就業增收，因地制宜推進城鎮化進程。推進高標準農田建設，扛好重要農產品穩產保供責任，

習近平指出，要全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教中國化方向，持續治理非法宗教活動。深入推進新時代興邊富民行動，加強邊境地區基礎設施和公共服務設施建設，發展邊境旅遊等產業，努力實現邊民富、邊關美、邊境穩、邊防固。