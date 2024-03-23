天水麻辣燙　盛出中國西部城市的「熱辣滾燙」

「天水麻辣燙」是近來內地網絡最熱的詞條之一，堪當2024開年的新晉「頂流」。截至3月16日，相關話題在短影片平台的播放量已超36億，據官方統計，天水市單日遊客接待量一度突破24萬。有麻辣燙店主表示「忙了10天，瘦了8斤」，當地人則調侃「上次天水來這麼多人，還是諸葛亮北伐收服姜維的時候。」

前有「淄博的烤」，後有「爾濱的冰」，這回「天水的燙」火爆，頗有各城市「接棒賽跑」之感。然而，出乎很多人意料，帶火天水的，居然是一碗普普通通的麻辣燙。作為中國的國民小吃，天水這碗麻辣燙究竟有什麼特別之處？

麻辣燙，在民間被視作「低配版火鍋」，雖隨處可見，但各地口味特色有所差異。與四川麻辣燙的麻辣與東北麻辣燙的黏糊不同，天水麻辣燙的口感被網友形容為「前調是辣子油的香味，中調是食材的鮮味，後調才是淡淡的辣味。」一碗正宗的天水麻辣燙，其「靈魂」在於獨具地方特色的「油潑辣子」。新鮮的肉片鮮蔬串成串，辣椒一澆，熱油一滾，再拌上天水特色手擀粉，濃郁鮮香，熱辣滾燙。

親民的價格也是天水麻辣燙備受歡迎的重要原因。一串食材的價格通常在2元（人民幣，下同）左右，人均20-30元就可以飽餐。於早春乍暖還寒的西北，在街頭小店一坐，來一碗熱乎乎的麻辣燙，不光温暖了胃，更温暖了心，唇齒間是讓人流連忘返的生活美好。有人說，在天水，顧客手中拿着的不是一把麻辣燙串，而是一束「生活的手捧花」。

3月14日，甘肅天水，遊客手舉挑選的麻辣燙食材。（中新社記者 九美旦增/攝）

天水麻辣燙的成功並非全憑運氣。這裏的辣椒油香，得益於隴中天水一帶光照足、温差大，產出的甘谷辣椒含油量高、辣而不尖，秦安花椒香氣濃郁、麻味醇厚；手擀粉勁道入味，是因為定西天水一帶特殊的砂黃土最適宜馬鈴薯生長，出產土豆沙脆相濟，製成的土豆粉皮柔韌爽滑。

其實，天水的「寶藏」，遠不止一碗麻辣燙那麼簡單。因「天河注水」得名的天水，文脈深厚卻久藏深閨。天水文明起源史長達8000多年，孕育了影響華夏文明走向的伏羲文化、大地灣文化，還有秦人最早封邑、三國古戰場等文化標籤。天水市所在的甘肅省，是2018年《紐約時報》評選的「全球必去的52個目的地」中中國唯一上榜省份，高山、曠野、峽谷、沙漠、戈壁，地貌多樣。如果想欣賞古典邊塞詩中的大漠孤煙、長河落日，甘肅一定不會讓你失望。

像甘肅這樣的西部省份，雖沒有北上廣深的繁華，卻更適合「深度遊」，因此深受資深旅友和戶外愛好者的喜愛。加之近年來交通便捷程度不斷提升，從附近大城市如西安、蘭州乘坐動車前往天水，大多一個多小時就可以抵達，這為天水短時間內提升熱度創造了條件。

在這次爆火之前，相較於大多旅遊名城，天水在內地的知名度並不算高。根據相關數據，天水與淄博、哈爾濱相比，經濟體量存在較大差距。天水的GDP在2023年為856.78億元，而淄博、哈爾濱分別為4561.8億元、5576.3億元。作為一個四線城市，天水的基礎設施和接待能力相對有限，大量遊客的湧入無疑會為天水的旅遊行業造成不小的壓力。

為迎接紛至沓來的外地遊客，天水開始密集「出招」：政府部門開通麻辣燙巴士專線，組織熱心市民結成車隊，提供「保姆式」接送服務；在麻辣燙店門前搭建雨棚長廊，工作人員手捧設備站在隊伍中保證Wi-Fi信號暢通；延長景區開放時間，甚至連夜刷牆掃街提升市容，麻辣燙店老闆經培訓後的「微笑服務」衝上熱搜。

有人指出，其中部分行動和淄博、哈爾濱等城市類似，面對這波流量，天水正在「抄作業」，這容易丟失自我特色，變成千篇一律的「網紅臉」。然而，作為一個深居西北內陸的中小城市，天水既有對出彩破圈的熱切期待和接到流量的滿心歡喜，也必然有對「潑天富貴」的措手不及。抓住機會，虛心「取經」，使出十八般武藝，即使是「抄」又何妨？

實際上，豐富的歷史文化資源和自然景觀為天水旅遊業的發展提供了獨特的資源優勢。隨着中國西部大開發戰略的持續推進，天水有望獲得更多的資金和政策支持。下一步，天水應着力的是努力打造特色文旅產品，加強公共服務的配套提升，實現旅遊業的長周期規劃，將熱度轉化為推動城市發展的持久動力。

天水，就像一位樸實的西北漢子，雖沒有上海的小資、江浙的秀氣、香港的國際化，但有一顆真誠熱忱的心。如何讓網紅城市不只是「曇花一現」，這不僅是天水的問題，而是各地文旅發展應當思考和麪對的問題，讓我們給西部城市多一點時間和耐心。