官方：發達地區不得從中西部、東北地區搶挖優秀師資

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於構建優質均衡的基本公共教育服務體系的意見》（以下簡稱《意見》），當中明確指出，發達地區不得從中西部地區、東北地區搶挖優秀校長和教師。



《意見》提到，促進區域協調發展，以推進學校建設標準化為重點，加快縮小區域教育差距。繼續加大對中西部困難地區支持力度，省級政府要聚焦促進省域內不同地市、縣區之間縮小辦學條件和水平差距，市級政府要充分發揮區域經濟中心作用，資源配置重點向經濟欠發達縣區傾斜。

《意見》表示，各地區在推進學校建設標準化的同時，可結合實際支持學校適當擴大教室學習活動空間和體育運動場地，為非寄宿制學校提供學生就餐和午休條件。大力推進國家教育數位化戰略行動，促進校園有線、無線、物聯網三網融合，建設高速校園網路，實現班班通。

《意見》稱，落實中央關於中小學教職工編制標準和統籌管理相關規定，確保以縣為單位實現中小學教職工編制全面達到國家基本標準，依據國家課程方案配齊配足教師，特別是加強思政課、體育、美育、勞動教育和心理健康教育、特殊教育教師配備。

《意見》明確，各地區制定並實施教師發展提升規劃，大力培養造就高素質專業化教師隊伍，顯著擴大優秀骨幹教師總量；發達地區不得從中西部地區、東北地區搶挖優秀校長和教師。