楊利偉榮獲錢學森最高成就獎：這份榮譽屬於所有默默奉獻的航天人

中國首位太空人、中國載人航天工程副總設計師楊利偉榮獲「錢學森最高成就獎」。

楊利偉發表獲獎感言時稱，這份榮譽屬於千千萬萬個為了載人航天事業，默默奉獻的航天人，正是每一個人的付出，才托舉起今日中國人的太空家園。



4月24日，2024「中國航天日」主場活動在湖北武漢舉行。啟動儀式上，2024年度中國航天基金會獎揭曉，楊利偉榮獲「錢學森最高成就獎」。

在獲獎感言中，楊利偉真誠地說道：「載人航天是萬人一桿槍的事業，今天這個獎雖然頒給了我，但是這份榮譽屬於千千萬萬個為了載人航天事業，辛勤工作，默默奉獻的航天人，正是你們每一個人的付出，才托舉起了今日中國人的太空家園，遨遊蒼穹。」

2003年10月15日，神舟五號載人飛船成功發射，楊利偉成為第一位造訪太空的中國人，中國也成為世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家。楊利偉從太空向世界各國人民問好，並在艙內並列展示五星紅旗和聯合國旗。

「中國航天之父」錢學森是偉大的先行者，多個航天名詞均由他開創，其中就包括「航天員」的稱呼。

2004年春節，楊利偉與載人航天工程的負責人一同探望錢學森，錢學森勉勵他：「你們現在幹成功的事情比我幹的要複雜，所以說，你們已經超過我了！祝賀你們。」