國台辦：啟用W122、W123航路　保留足夠安全間隔

大陸啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，引發台灣關注。對此，國台辦發言人朱鳳蓮周三（24日）表示，陸方充分考慮金門、馬祖機場航線情況，保留了足夠的安全間隔。



4月19日，大陸民航局宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行，台灣交通部民航局回應指，該措施嚴重影響飛行安全，認為這是陸方未經協商的片面措施，並再次表達嚴正抗議，呼籲雙方應儘速協商。

朱鳳蓮表示，實施M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是在上海飛行情報區內開展的常規空域優化工作，主要目的是為了提升福州和廈門地區空域運行效率，提高航班正常性。自2018年1月4日正式實施以來，W122、W123銜接航線由東向西運行已安全平穩運行6年多。而啟用銜接航線由西向東運行，陸方已充分考慮了金門、馬祖機場航線情況，保留了足夠的安全間隔，充分考慮了W122、W123銜接航線的運行空域環境，並制定了包括天氣異常等情況在內的多種預案和保障措施。

此前，台灣交通部民航局指出，W122航路緊臨馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬，W123航路更貼近金門終端空域，最近僅間隔1.1浬，雙方空域間隔甚小，存在一定風險。航路的進一步雙向使用，將增加區域航情及飛航管制作業複雜度，一旦遇上氣候不良或航機飛行操作異常，更大幅升高飛安風險。