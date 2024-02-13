大陸改變M503航路引台灣不滿　意大利多名政要發聲促ICAO正視

大陸民航局早前宣布改變M503航路，引發輿論關注。據中央社報道，日前，意大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、意大利國會友台協會已要求該國外交部促請國際民航組織（ICAO）正視北京擅改M503航路的問題。



錢益友本月6日在參議院正式提案質詢意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani），說明大陸事前未與台灣協商，片面宣布取消M503航路及啟用W122、W123由西向東飛，違反ICAO規定，破壞雙方關係，加劇台海緊張情勢。由於台海穩定攸關意大利的利益，錢益友以緊急書面質詢形式質詢外長並促請外交部與國際社會共同採取具體措施，以避免兩岸緊張情勢升級。

意大利參議員、國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）也代表全體意大利國會友台協會74位成員致函塔亞尼，強調大陸片面更改航線，意圖對台施壓，破壞兩岸現狀，做法不僅威脅台灣海峽安全與穩定，也對整體區域安全造成危機。信函並促請外交部能設法接洽ICAO關注案件，並致力恢復區域的國際飛航安全。

除此之外，據台灣駐意大利代表蔡允中表示，意大利國會的多位友台議員，包括參議院歐盟政策委員會主席特爾茲（Giulio Terzi di Sant’Agata）和眾議院歐盟政策委員會主席韋涅（Alessandro Giglio Vigna）意大利外交部表達了對北京擅改M503航路的關切。台灣感謝意大利國會的挺台力量，並盼該國政府協助洽請ICAO促請北京儘速與台灣啟動新航路協商，以確保區域安全穩定及飛航安全。

M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

據了解，M503航線位於海峽中線西側，並經國際民航組織批准，但台灣方面認為此航線過於接近海峽中線及相關敏感空域，減少台灣空防預警時間。前台灣交通部民用航空局局長林志明曾表示，M503航線位於上海飛航情報區境內，台灣一方無從置喙，後來陸委會稱已與大陸方面達成協議，同意M503航線南下運行。2018年1月，大陸航空局公布餘下的M503航線北上運行及相關銜接航線開始啟用。

國台辦發言人陳斌華早前表示，M503航線於2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮積極作用。此次取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。