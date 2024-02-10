逾20加拿大議員致函ICAO籲正視北京改M503航線　台駐加代表稱罕見

大陸民航局早前宣布改變M503航路，引發輿論關注。周四（8日），加台國會議員友好協會會長兼眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）協同22位眾議員連署致函國際民航組織（ICAO）理事會主席，要求ICAO正視北京片面擅改M503等航路，破壞台海現狀，造成台海飛安威脅。加拿大交通部亦表示，加拿大鼓勵飛行情報區（FIR）之間資訊共享，以維護飛航安全，最大限度減少區域發生事故的風險。台灣駐加拿大代表曾厚仁則指出，加國議員針對單一事件採取的「緊急連署致函」行動，相當罕見。



1月30日，大陸民航局宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，以及啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。據中央社報道，翌日，曾厚仁即代表台灣致函ICAO理事會主席夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano），指大陸民航局未依ICAO規定先與台灣協商，嚴重危害區域飛航安全及和平穩定；敦促ICAO向北京表達緊迫關切，解決此重大問題並提供及時支持。

而加國議員的連署信函中，要求夏奇塔諾正視北京片面改變M503南向航路，指此案已造成台海飛安威脅；又指大陸未事先與台灣諮商，違反ICAO相關規定，且無視兩岸於2015年就M503、W121、W122與W123等航路所達共識，破壞台海現狀，呼籲請夏奇塔諾儘速向北京當局表達前述疑慮，促請陸方儘速與台灣啟動新航路協商，以確保飛航安全及保護乘客安全。

過去一段時間，解放軍軍機有越過海峽中線行為，而未來台灣空防監測除了看軍機，還要看民航機。（資料圖片）

對於上述連署，曾厚仁表示感謝。他表示，加國議員在信函中明確呼籲ICAO高層對議員所提的關切做出回應，這樣基於急迫性、重要性、嚴重性，針對單一事件採取的「緊急連署致函」行動是相當罕見。至於ICAO後續反應，曾表示，台灣非ICAO會員，過去也沒有前例，但認為ICAO處理的可能性很高，至少會在內部進行溝通。

另一方面，加拿大交通部表示，加拿大鼓勵FIR之間資訊共享，以維護飛航安全，最大限度減少區域發生事故的風險，「作為一個社區，我們制定並採用標準和建議做法，以確保全球空域的安全、安定、永續和可及性。我們鼓勵所有成員遵守這些規則，並與所有合作夥伴分享訊息，以維護飛航安全」。對此，曾厚仁表示，台灣對加國政府立場表示歡迎，又指上海飛行情報區比鄰台北飛航情報區，每日大量航班在區內數個機場起降，各方均有責共同管控飛航風險，台方呼籲陸方儘速就新航路展開對話，維護區域飛航安全及和平穩定。

M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

據了解，M503航線位於海峽中線西側，並經國際民航組織批准，但台灣方面認為此航線過於接近海峽中線及相關敏感空域，減少台灣空防預警時間。前台灣交通部民用航空局局長林志明曾表示，M503航線位於上海飛航情報區境內，台灣一方無從置喙，後來陸委會稱已與大陸方面達成協議，同意M503航線南下運行。2018年1月，大陸航空局公布餘下的M503航線北上運行及相關銜接航線開始啟用。

國台辦發言人陳斌華早前表示，M503航線於2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮積極作用。此次取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。