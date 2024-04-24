兩部門預撥1.1億元支援防汛救災　廣東16個市縣雨量破當地4月紀錄

針對南方等地發生嚴重暴雨洪澇災害，國家防災減災救災委員會今天（24日）啟動國家四級救災應急響應，財政部、應急管理部再預撥1.1億元（人民幣，下同）用於應急搶險救援和受災群眾救助。



國家防災減災救災委員會啟動國家四級救災應急響應，在前期已調撥1.5萬件中央救災物資基礎上，財政部、應急管理部緊急預撥1.1億元中央自然災害救災資金，支持廣東、江西、廣西三省（區）防汛救災工作。

其中，預撥廣東省5000萬元、江西省4000萬元、廣西壯族自治區2000萬元，由地方統籌用於應急搶險救援和受災群眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和倒損民房修復等。

另外，廣東16個市縣雨量打破當地4月紀錄。4月1日至23日，佛岡、曲江、龍門、乳源、新豐、從化、翁源、英德、懷集、陽山、連平、仁化、始興、樂昌、南雄、三水共16個市縣國家站累計雨量打破當地4月紀錄，其中位於三大暴雨中心之一的佛岡，共錄得800.4毫米雨量，比北京常年平均年雨量多出約200毫米。

廣東省氣象服務中心預計，4月24日夜間到26日，廣東還有強降雨，致災風險高，需高度警惕4個風險，包括強降水落區的疊加風險；地質災害隱患點的疊加風險；江河水位較高與雨量較高區域的疊加風險，防範中小河流暴漲帶來的災害；韶關清遠等地正在開展搶險救援，後續暴雨對救災秩序和救援人員可能造成的安全風險。