深圳全市進入暴雨防禦狀態　今晨黑雲壓城如入夜　道路積水變河道

據深圳市氣象局官方微博23日消息，雷雨雲團自西向東影響深圳市，深圳市暴雨黃色和雷雨大風黃色預警信號生效中，全市進入暴雨戒備狀態，請注意防風防雨防雷，路上註意交通安全。



據網民發布的圖片和影片顯示，深圳今日（23日）上午天空黑雲壓城宛如黑夜，龍華民治、寶安區等地有路段積水嚴重，電動車被淹、下水井蓋冒水，車輛需涉水而過。

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過去3小時，深圳全市累計雨量已達暴雨，預計強降雨將持續2-3小時。其中，羅湖區、南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區和龍崗區（橫崗、布吉、阪田、南灣、平湖、吉華街道）累計雨量已達暴雨到大暴雨，預計強降雨還將持續2-3小時。

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深圳市氣象台今日11時00分將上述區域升級為暴雨紅色預警信號，全市進入暴雨緊急防御狀態，請迅速做好防御工作，遠離低窪易澇等危險區域，上述區域山洪風險很大，注意防御暴雨及其引發的內澇、山洪、滑坡、泥石流、地面塌陷等災害。在校中小學、幼兒園聽從學校安排。

此外，深圳本周天氣不穩定，雷雨頻密。 24-25日有（雷）陣雨，部分時間雨勢較大；展望26-28日降雨再趨明顯。