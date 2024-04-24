廣東暴雨｜韶關江灣鎮救援隊隊員救災遇山泥傾瀉遇難　年僅28歲

廣東韶關市武江區江灣鎮應急隊隊員劉永嘉，在江灣鎮救災時遭遇山泥傾瀉，不幸被山泥掩埋遇難，年僅28歲。



廣東韶關市武江區應急管理局消息，4月19日起，韶關市遭受連續性強降雨，其中江灣鎮於4月19日上午11時錄得江灣鎮老電站水庫1小時最大降雨量為127.4毫米。

4月20日上午7時56分，江灣鎮應急隊發出指令，要求隊員立即到崗開展防汛工作。正在休假的劉永嘉收到消息後，立即趕到鎮應急辦並與鎮應急隊員一同前往鎮區過水橋處堆積沙包，避免鎮區上水。

韶關市武江區江灣鎮應急隊隊員劉永嘉，在江灣鎮救災時遭遇山泥傾瀉，不幸被山泥掩埋遇難，年僅28歲。（影片截圖）

上午9時05分，正在堆沙包的劉永嘉接到市民來電求助，稱胡屋村委王屋壩村小組出現房屋倒塌。劉永嘉隨即向當日值班分管領導匯報情況，並立即趕赴事發地點疏散村民，在呼叫民眾撤離時，過水橋處發生山泥傾瀉，劉永嘉不幸被埋。

雨勢平穩後，江灣鎮立即派人搜救，直至4月21日傍晚6時20分許，劉永嘉被救援人員發現並確認遇難。

據了解，劉永嘉於2019年10月入職鎮應急隊，是隊內最年輕的隊員，為人忠誠老實，工作積極肯幹。入職近5年來，參加各項應急救援工作中均沖鋒在前，是鎮應急隊的骨幹成員；平常熱心助人，在群眾遇到困難的時總能及時施以援手，在江灣鎮群眾中認可度很高，口碑極好。

另據韶關市粵北人民醫院消息，第一批和第二批在武江區江灣鎮洪澇災害中受傷的群眾，已於4月21日全部緊急送達醫院，其中最年幼的1歲10個月，最大的66歲，傷者均無生命危險，目前正在院內做進一步治療觀察。