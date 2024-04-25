神舟十八號發射升空　太空人乘組將駐留太空6個月｜多圖

4月25日晚上8時59分，神舟十八號發射升空，火箭助推器、整流罩陸續分離；晚上約9時08分，神舟十八號與二級火箭「船箭分離」；9時11分，太陽能帆板打開；9時14分，3名太空人報告感覺良好，獲指示可打開面罩；9時20分，神舟十八號進入預定軌道。



按計劃，神舟十八號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。神舟十八號乘組將駐留太空6個月，料今年10月下旬返回東風著陸場。

在軌駐留期間，神舟十八號乘組將開展90餘項試（實）驗，實施6次載荷貨物氣閘艙出艙任務和2到3次出艙活動，並實施國內首次在軌水生生態研究項目。神舟十八號航天員乘組將迎來天舟八號貨運飛船和神舟十九號載人飛船的來訪。

神舟十八號發射升空

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神舟十八號準備發射升空

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神舟十八號出征儀式：葉光富、李聰、李廣蘇領命出征

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神舟十八號太空人乘組由葉光富、李聰、李廣蘇組成。出征儀式現場，群眾揮舞國旗，齊唱《歌唱祖國》歡送3名航天員。

3名航天員進入飛船做最後準備：

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甘肅酒泉衛星發射中心發射台做最後準備：

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今次執行乘組的3人相當年輕，均為「80後」，曾是空軍飛行員。葉光富曾於2021年10月，與翟志剛、王亞平執行神舟十三號載人飛行任務；經全面考評，入選神舟十八號載人飛行任務乘組並擔任指令長。李聰、李廣蘇均為中國第三批太空人，經全面考評，入選神舟18號載人飛行任務乘組。