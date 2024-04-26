池黃高鐵正式開通　九華山直達上海不到4小時

周五（26日）9時8分，池州至黃山高速鐵路（以下簡稱池黃高鐵）正式開通運營，意味着從九華山直達上海不到4小時。



池黃高鐵位於皖南山區，自池州站起，途經安徽省池州市貴池區、青陽縣，黃山市黃山區、黟縣，接入黟縣東站，正線全長125公里，設計時速350公里。全線設池州、九華山、黃山西、黟縣東4座車站，其中九華山、黃山西為新建車站，池州站為改擴建車站，黟縣東站為既有車站。自2019年12月開工建設以來，國鐵集團組織各參建單位把生態優先、節約集約、綠色低碳發展理念貫穿鐵路規劃、設計、建設全過程，加大科研攻關力度，強化安全、質量和投資控制，優質高效推進工程建設，建成了太平湖特大橋等55座橋梁，嶺上村隧道等34座隧道。

周五9時8分，隨著九華山—上海虹橋G9298次首發列車從九華山站開出，池黃高鐵正式開通營運。營運首日，池黃高鐵計劃開行25列動車組列車，從九華山站可直達合肥、上海、杭州、南京、武漢、安慶、黃山、蕪湖、銅陵、蘇州、無錫、嘉興等城市。而在營運初期，鐵路部門每日安排開行動車組列車最高達24列。九華山站至合肥南、南京南、杭州西、武漢、上海虹橋站間最快分別1小時37分、1小時46分、2小時9分、2小時24分、3小時46分可達。後續將根據市場需求和客流變化，靈活動態調整列車開行方案。

值得一提的是，池黃高鐵在池州站與南京至安慶高鐵聯接，在黟縣東站與杭州至南昌高鐵聯接，串聯起九華山、黃山風景名勝區等一批全國著名旅遊名勝，將進一步完善區域路網結構，便利沿線民眾出行，促進旅遊資源開發和產業發展。