長沙19歲女校內跳樓亡　官方：不存在網傳被造黃謠、暴力霸淩問題

湖南長沙一名唐姓19歲女學生周二（23日）下午在學校墜樓死亡，官方周四（25日）晚就事件通報，指不存在網傳的被造黃謠、暴力霸淩問題。



據了解，事件發生後，網傳事主疑似因遭受網絡造謠和勒索而選擇跳樓身亡。網民透露，事主原本計劃在「五一」假期間回家與家人團聚，卻突然留下遺書，從九樓一躍而下，沒有絲毫猶豫。另外，有自稱是事主姐姐的網民在社交平台上發文控訴，指妹妹在校期間遭受了校園霸淩、惡意造謠和勒索，最終被逼得走投無路，更指責學校在事發後迅速刪除學生手機中的照片和影片，試圖掩蓋真相，輿論逐漸升溫。

長沙市人社局、長沙縣聯合調查組通報指出，周二下午，今年2月才入學的長沙新東方烹飪學校學生唐某某在校墜樓，學校第一時間將其送往醫院搶救，並通知家長。唐某某經搶救無效死亡，「我們對此深感痛惜」。

事發後，學校主管單位和屬地公安、人社等部門成立聯合調查組，開展現場勘驗、走訪調查、調取監控等工作。經調查核實，唐某某留有遺書，排除他殺，不存在網傳的被造黃謠、暴力霸淩問題，造謠者已經被公安機關依法處理，後續當局將根據調查情況依法依規處理，「請廣大網民不信謠、不傳謠，共同維護良好的網絡秩序」。