上網課屢遭霸凌　河南教師家中猝死　女兒：望同學到母墳前道歉

2022年，河南新鄭三中歷史教師劉韓博多次在任教的網課中遭到「網課爆破」，數名不屬於課堂的網民湧進網絡會議室以辱罵等方式干擾課堂。該年10月底，劉韓博倒在家中，死亡原因為「猝死」。



事後，警方稱，該「網課爆破者」團體是慣犯；劉韓博的女兒則希望當年邀請「爆破者」進入網課會議室的同學到媽媽墳前道歉，但一年半過去仍沒有等到。而該案涉及未成年人及網絡空間，成為棘手之處。近日，家屬稱法院意見為「無法起訴」，檢察院則表示會適時公布案件結果。



所謂「網課爆破」，即是指一些與課堂無關的網民闖進網絡會議室，用播放音樂、辱罵老師等方式干擾課堂，以觀看無措的老師和失序的課堂為目的，導致受害者身心疲憊。

2022年10月31日，劉韓博倒在家中，被發現時已經失去生命體徵，死亡報告顯示死因為「猝死」。而就在事發前3天，從教20年的她在生前最後一節課上再一次遭到「網課爆破」，同樣的鬧劇在她的網課上已屢次發生。

死者女兒小王指，警方透露，這些「網課爆破者」團體已是慣犯，做過六七宗同類行為，行為達到尋釁滋事的罪名。

劉韓博遺像。（紅星新聞）

2023年5月，警方偵查完畢，然而，今年2月5日，當小王和妹妹、父親先後去檢察院，卻獲檢察院工作人員告知案件沒有錄入系統，沒有案件承辦人，即還沒有受理。

她從警方處得知，案件的卷宗已經多次遞交給新鄭人民檢察院，但檢方還未受理，只是曾口頭建議以治安管理處罰來結案。據了解，該案涉及未成年人及網絡空間，為棘手之處，「哪怕這些人的行為能夠算是尋釁滋事，但是行為的嚴重情節夠不夠入刑，也不好說」。

近日，檢方表示，法院給出的意見是「無法起訴」，建議由公安進行治安管理處罰。新鄭市檢察院辦公室工作人員則表示，對於此案的結果及進展情況，隨後將會適時地對外進行公布。

而小王對此無法接受，仍然希望可以爭取到刑事公訴，認為刑事附帶民事是一個比較公正的結果，又直言如果無法如願，會考慮民事自訴。

有律師認為，本案要追究刑事責任有難度，因要證明老師的死亡與「爆破者」的行為具有直接因果關係比較難，除非證據能夠達到確實充分的程度，否則相應行為人的行為或應當依據《治安管理處罰法》進行規制。

也有律師認為該案提起公訴的難點，在於是否可以認定為嚴重危害社會秩序和國家利益，但網課爆破是針對特定的直播間，其產生的惡劣影響能否達到「嚴重危害社會秩序」的程度有待考慮，這也是檢察院遲遲未轉為公訴案件的主要原因。

小王憶述，在媽媽出事後的第三天，她回到家裏，看見媽媽的書桌上還放着教案，一本中國哲學簡史和國家地理雜誌，雜誌中夾了一支筆，「像她剛看完前一頁，把筆夾進書裏然後就起身去做飯了一樣」。

考研結束後，小王一直在聯繫新鄭三中的老師，並致電詢問偵辦案件的警官，希望能夠聯繫到班上那位邀請「爆破者」進入網課會議室的同學，希望對方能夠去媽媽的墳前道歉，但如今一年半過去，她還是沒有等到。