中國國產超量子計算晶片「驍鴻」交付　超500位元刷新紀錄

中美貿易戰影響，中國晶片發展長期被西方國家「卡脖子」。近期，中國科學院量子信息與量子科技創新研究院（以下簡稱量子創新院）向國盾量子交付一款首顆國產504比特（bit，又稱位元）超導量子計算晶片「驍鴻」，可用於驗證國盾量子自主研制的千比特測控系統。



內媒報道，量子創新院定制研發504比特量子計算晶片「驍鴻」，主要研發團隊是量子創新院，在超導量子計算晶片有極為優秀的研發與加工能力。

報道稱，這枚定制晶片在集成超過500比特的同時，量子比特的壽命、門保真度、門深度、讀取保真度等關鍵指標，有望達到IBM等國際主流量子計算雲平台的晶片性能，可以充分滿足千比特測控系統驗證的需求。

此款晶片刷新大陸超導量子比特數量的紀錄，後續計劃通過中電信量子集團的「天衍」量子計算雲平台等向全球開放。

量子創新院研究員龔明表示，「驍鴻」晶片的主要目的，是為了推動大規模量子計算測控系統的發展，更多考慮的是通過集成更多的比特數和實現各單項指標，來滿足測控系統驗證的需求。

龔明稱，「驍鴻」刷新中國量子比特數紀錄，綜合性能與團隊此前創造量子糾纏數世界紀錄的「祖沖之二號」晶片尚有差距，不具備實現「量子計算優越性」的能力。

國盾量子計算負責人王哲輝介紹，「驍鴻」晶片將在國盾量子千比特測控系統上進行單比特門、雙比特門、讀取操作及測控系統性能測試，測試工作預計在今年8月前完成。