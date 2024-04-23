突破美國禁令？外媒：內地機構可通過經銷商採購英偉達先進晶片

儘管美國政府持續收緊對華出口先進晶片和半導體技術的規定，外媒披露，中國的大學和研究機構依然能透過經銷商購得英偉達（NVIDIA）開發的高端人工智能晶片。



《路透社》審閱了數百份招標文件後， 23日發出的報道指出，美國去年11月17日擴大對華實施的先進半導體設備出口限制後，10家中國實體仍得以取得嵌入在超微電腦、戴爾和台灣技嘉科技服務器中的英偉達晶片。

《路透社》調查發現，中國仍可從戴爾、技嘉等生產的伺服器取得被管控的英偉達AI晶片。（Reuters）

這些招標文件的日期為去年11月20日至今年2月28日。雖然美國禁止英偉達及其合作伙伴向中國出售先進晶片，但在中國出售和購買這些晶片並不違法。報道稱，供貨的11家晶片銷售商都是名不見經傳的內地零售商。

購得英偉達晶片的買家包括：中國科學院、山東省人工智能研究院、湖北地震局、山東大學、西南大學、黑龍江省政府旗下的一家科技投資公司、一家國有航空研究中心和一家空間科學中心。

招標文件顯示，這些交易涉及的金額介於7.15萬元（人民幣，下同）至186萬元之間。

雖然每次採購都僅限於幾台服務器和幾十個先進晶片，但據七位分析師和行業高管稱，它們在訓練模型和開展高級研究方面可能是有用的。

英偉達發言人受訪時回應稱，招標文件中涉及的產品都是在美國限制措施出台前出口並廣泛供應的產品。「這並不代表我們的任何合作伙伴違反了出口管制規則，（這些晶片）在全球銷售產品中的所佔比例可以忽略不計。」

發言人說，第三方在轉售使用其圖形處理單元構建的系統時，必須遵守美國的限制。「如果我們確定任何產品被轉售時違反了美國出口管制規定，我們將與客戶合作採取適當行動。」

2023年8月30日，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華期間在上海出席記者會。（Reuters）

超微、戴爾受訪時均回應，目前尚未發現該公司的分銷商或經銷商在沒有必要許可證的情況下向中國出口受限制的產品或晶片，如果發現類似情況，將調查此事並採取適當行動。

台灣技嘉科技稱，公司遵守台灣法律和國際法規，但沒有回應隨後有關招標的問題。

《路透社》報道稱，上述交易只涵蓋中國國有實體採購的一小部分，但這顯示中國仍有渠道採購被美國政府禁止的晶片。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

