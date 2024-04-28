與神十八乘組完成太空交接　神舟十七號太空人4.30返回地球

4月28日，神舟十七號、神舟十八號太空人乘組在軌舉行交接儀式，兩個乘組移交中國太空站的鑰匙。

截至目前，神舟十七號太空人乘組已完成全部既定任務，將於4月30日乘坐神舟十七號載人飛船返回東風著陸場。



《央視新聞》報道，按計劃，神舟十七號太空人乘組將於4月30日返回東風著陸場，著陸場區已展開最後一次全系統綜合演練，做好迎接太空人回家的準備。

神舟十七號搜救回收任務採取「空中搜救航天員，地面處置返回艙」的搜救模式。演練中，由北京中心通報返回艙落點坐標，著陸場各系統密切協同，10餘支搜救力量，5架直升機，指揮車、搜索車、醫監醫救車、處置車等近百台車輛裝備，分多路向落點機動。

神舟十七號太空人乘組將於4月30日返回東風著陸場，著陸場區已展開最後一次全系統綜合演練。（央視新聞）

搜救回收空中分隊快速確定返回艙落點，精準降落在返回艙周圍，迅速按程序進行相關處置。

考慮到飛船返回時間處於四月下旬，著陸場大風沙塵天氣頻繁，且地形地貌複雜，艙體有可能降落在山地水域等特殊地形，或遇到天氣原因直升機無法起降等情況，搜救回收地面分隊著重加強現場處置、警戒、撤收、吊裝等訓練，提升快速反應能力。

本次演練全面檢驗著陸場各個系統的搜救回收處置能力，確保能夠艙落、機臨、人到，精準高效、安全穩妥地為返回地面的太空人乘組保駕護航。

目前，東風著陸場所有搜救力量和裝備設備均處於良好狀態，具備執行搜救任務的條件，神舟十七號太空人乘組已做好撤離前各項準備工作。