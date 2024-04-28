被控洗錢受賄、非法持有5支槍732發彈藥　貴州紀委｢內鬼｣陳罡受審

4月28日，貴州省紀委省監委派駐紀檢監察組原組長陳罡，被控受賄、洗錢、非法持有槍械、彈藥一案，一審開庭。陳罡當庭認罪認罰，案件將擇期宣判。



2024年4月28日，貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院一審公開開庭審理了貴州省公安廳原黨委委員、省紀委省監委派駐紀檢監察組原組長陳罡受賄、洗錢、非法持有槍械、彈藥一案。

黔南布依族苗族自治州人民檢察院指控稱，2016年至2023年，被告人陳罡利用擔任安順軍分區政治委員，貴州省工商行政管理局黨組成員、省紀委派駐紀檢組組長，省公安廳黨委委員、省紀委省監委派駐紀檢監察組組長等職務上的便利，以及利用職權或者地位形成的便利條件，為有關人員在案件處理、混凝土生產資質辦理、消防手續辦理等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣142萬餘元。

4月28日，貴州省紀委省監委派駐紀檢監察組原組長陳罡，被控受賄、洗錢、非法持有槍械、彈藥一案，一審開庭。

2020年4月至2022年5月，陳罡為掩飾、隱瞞50萬元受賄款的來源、性質，虛構向他人借、還款的轉賬事實，偽造借貸關係，轉移受賄資金。陳罡還違反槍械、彈藥管理規定，非法持有槍械5支、彈藥732發。檢察機關提請以受賄罪、洗錢罪、非法持有槍械、彈藥罪追究陳罡的刑事責任。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告人陳罡及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，陳罡進行了最後陳述並當庭表示認罪認罰。本案將擇期宣判。