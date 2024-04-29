廣州龍捲風｜新華社發布災區高清航拍圖　村落遭摧殘後如夷為平地

27日下午，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風，強龍捲風造成5人死亡，33人受傷。新華社發布龍捲風災區的航拍照片，可見多幢建築物受損，滿目瘡痍。



新華社發布的航拍照片包括白雲區鍾落潭鎮光明村的房屋受損情況，以及救援車輛在開展工作的情況。

新華社的照片又可見當地有貨車遭強龍捲風吹至傾覆，有廠房嚴重受損至幾乎如夷為平地。

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「天很黑，風呼呼地響，鬼哭狼嚎，很可怕」

內媒《澎湃新聞》報道，在鐘落潭鎮經營紙皮加工廠的黃先生表示，27日下午，他一家人都在廠內，突然龍捲風就來了，「天很黑，風呼呼地響，鬼哭狼嚎，很可怕。吹兩下，整個屋頂就沒了」。

黃先生說，整個鐵皮屋頂被吹掉後，他們就暴露在風雨中，整個人濕透了，只得趴在地上躲起來。他兒媳的額頭被劃傷了，兒媳自己都不知道怎麼受傷的，可能是風中有樹枝、玻璃等物，恰好劃傷了她的額頭，最後兒媳縫了五針。黃先生又表示，算上廠房內的紙皮、機器，他估計損失有40萬元人民幣。

「像海嘯一樣」

一家修理店店主表示，他在當地待了十多年，還是第一次遇到這麼大的風。這次的龍捲風很大，就停留幾秒，馬路上的貨車都被吹翻了，風中有鐵皮、玻璃、樹木等物體，砸壞了不少車輛，目前這些受損的車輛已經被拖走了。

一家木板廠的員工表示，27日下午，他們在廠內工作，看到天灰濛濛的，龍捲風從對面吹過來，「像海嘯一樣」，非常大，很多樹都被吹走了。工人們躲進了旁邊的自建房內，都沒有受傷。