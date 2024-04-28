廣州現龍捲風和大冰雹　氣象部門分析4原因　警告未來幾天或再現

昨日（27日）下午，受強對流雲團影響，廣州市局地出現強龍捲風和直徑大於5厘米的大冰雹，其中強龍捲風更造成5人死亡，33人受傷。同日深夜，廣東省氣象局通報了此次極端天氣產生的四個原因，又警告未來幾天廣州強對流天氣頻發，強對流類型包括局地冰雹和龍捲風、短時強降水、強雷電以及短時大風。



27日（周六）下午3時左右，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風。網上影片顯示，當時天色昏暗，龍捲風橫過時，電纜閃現火光。

廣東省氣象局稱，龍捲風是一種很少見的局地性、小尺度、突發性的強對流天氣，是在極不穩定的天氣狀況下產生，通常發生在強不穩定的大氣層結和大的垂直風切變中。據初步分析，廣州4月27日出現強龍捲風和大冰雹有四個原因：

一是過去一段時間，來自南海西南暖濕氣流持續加強，向廣州輸送了大量的水汽和能量，廣州長時間處在高溫高濕的大氣不穩定狀態中，近地面附近聚集了大量的不穩定能量。

二是27日上午近地層暖濕氣流繼續加大，多個觀測站錄到了異常高的絕對濕度，超過31克/立方米。

昨日（27日）下午，廣州市局地出現直徑大於5厘米的大冰雹。

昨日（27日）下午，廣州市局地出現直徑大於5厘米的大冰雹。（金羊網）

三是27日白天低空急流加強，加劇了「上冷下暖」的不穩定層結，作為有利於龍捲風和冰雹產生條件的0-6公里風垂直切變超過了25米/秒。

四是地面中尺度輻合線和高空波動過境作為觸發條件，觸發強烈的上升氣流，使得龍捲風的母體風暴強烈發展。

廣東省氣象局預計，未來幾天廣州強對流天氣頻發，強對流類型包括局地冰雹和龍捲風、短時強降水、強雷電以及短時大風，其中4月28日-29日受高空波動、偏南氣流影響，廣州有強對流天氣概率較高，有大雨局部暴雨，主要影響時段為午後。4月30日受冷空氣、切變線和高空槽影響，廣州仍有強對流天氣，有暴雨局部大暴雨，需加強防禦。展望「五一」假期，廣州雨勢有所減弱，主要為雷陣雨天氣，氣象部門提醒市民留意最新天氣信息，合理安排出行計劃。