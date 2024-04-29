刻意刪除「一家人」惹毛小粉紅　田馥甄天津演出遭取消

台灣歌手田馥甄原訂5月2日於天津參加「泡泡島音樂與藝術節」，因政治敏感問題遭重新檢視，被部分小粉紅抵制，主辦方27日對外宣布取消田馥甄演出。田馥甄轉發聲明表示，遺憾五一假期無法依約到天津跟大家見面，後會有期。



田馥甄遭內地網民抵制，肇因24日其在微博宣傳分享天津演出信息時，提到「在一起就是最美好的小幸運」，被內地網民發現，這段文字與主辦方的文案「一家人在一起，就是最美好的小幸運」對照，田馥甄刻意刪除「一家人」，因此質疑她不承認兩岸一家人；再加上過往包括2022年美國時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時食意粉，以及多年前曾演唱「離島」歌曲等，因此遭部分內地網民扣上台獨帽子。

活動主辦方27日發布公告稱，由於「活動籌備」原因，田馥甄將不參加5月2日泡泡島音樂與藝術節．京津冀站SOSO STAGE的表演，再次向各位朋友表示歉意，由衷感謝大家對本次音樂節的理解與支持。

田馥甄（Hebe）貼出一張正在開心食意粉的相片，惟配圖文字被解讀成支持佩洛西及「台獨」，遭到內地網民「出征」聲討。（微博截圖）

田馥甄也在微博轉發主辦方公告，寫下「很遺憾五一假期無法依約到天津跟大家見面，但心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期，相信再相遇就是最好的時辰，祝福大家平平安安，享受美好的假期和音樂饗宴」。但留言區仍見網民留言，「發一句『我是中國人，不支持台獨』就能解決的問題，為什麼就是不呢」、「沒關係的，以後都不用來了」、「國家面前無偶像，這句話對於任何一個明星都一樣」。

田馥甄經紀公司樂來樂好隨後回應，「音樂節主辦單位鑑於安全考量，決定取消此次音樂節的演出，馥甄得知消息後深感遺憾，抱歉未能依約跟歌迷在舞台相見，但相信後會有期，期待以歌相會在那最美好的時辰。」田馥甄媽媽則在相關粉專下方留言，「感謝大家關心，甄沒問題，順其自然就好。」