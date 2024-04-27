歌手田馥甄陷「台獨」疑雲 5月赴陸演出遭抵制 1首歌被下架
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
Hebe田馥甄因2022年8月美國眾議院議長裴洛西（編按：港譯作佩洛西）訪台期間，在社群平台分享一張吃意大利麵的日常照，被大陸網友質疑她挺支持台獨立場的意大利裔的裴洛西，遭大陸人抵制。最近她宣布將參加5月2日於天津舉辦的「泡泡島音樂與藝術節」，再度引發大陸網友討論，昨（26）日她出席酒類代言活動，問到大陸演出一事，她未特別回應，只針對「巡演」表示：「演唱很期待，現在天災地變很多，在這邊平平安安就是很幸福的事，能唱想唱的歌都覺得很珍惜。」
【圖輯】點圖放大看更多Hebe田馥甄靚相👇👇👇
+28
Hebe當時火速刪掉意大利麵照滅火，但仍遭大陸「封殺」，其歌曲〈離島〉也在當地音樂平台下架，近2年未獲邀赴大陸演出。今受訪被問到最近心情還好嗎？會不會想多喝兩杯？她說：「你是說地震嗎？事情多跟少，我都滿喜歡喝兩杯的。」
問到何時會有自己的演唱會， 她笑說：「也很期待，再想想看用什麼形式，在舞台上唱想唱的歌、見想見的人，都是很幸福的事情。」
31歲大陸女星突自爆「未婚懷孕」：結婚也會離婚，何必呢？《浪姐5》驚傳恐怖意外 29歲女星從2米高台墜落 造成尾椎裂開44歲女星天生無子宮爆婚變 狂被追問點解唔收養：長輩會同意嗎？曾批26歲性感女星唔夠靚「如今爆紅榮升女神」知名製片：我後悔了花蓮地震｜女星揭災情「衣櫃倒塌壓爛門」：好在沒有砸在我身上…女星昔日不介意為黃子佼拍性感照 稱「沒有想太多」竟惹網民批評
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】