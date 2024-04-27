歌手田馥甄陷「台獨」疑雲　5月赴陸演出遭抵制　1首歌被下架

Hebe田馥甄因2022年8月美國眾議院議長裴洛西（編按：港譯作佩洛西）訪台期間，在社群平台分享一張吃意大利麵的日常照，被大陸網友質疑她挺支持台獨立場的意大利裔的裴洛西，遭大陸人抵制。最近她宣布將參加5月2日於天津舉辦的「泡泡島音樂與藝術節」，再度引發大陸網友討論，昨（26）日她出席酒類代言活動，問到大陸演出一事，她未特別回應，只針對「巡演」表示：「演唱很期待，現在天災地變很多，在這邊平平安安就是很幸福的事，能唱想唱的歌都覺得很珍惜。」



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Hebe當時火速刪掉意大利麵照滅火，但仍遭大陸「封殺」，其歌曲〈離島〉也在當地音樂平台下架，近2年未獲邀赴大陸演出。今受訪被問到最近心情還好嗎？會不會想多喝兩杯？她說：「你是說地震嗎？事情多跟少，我都滿喜歡喝兩杯的。」

問到何時會有自己的演唱會， 她笑說：「也很期待，再想想看用什麼形式，在舞台上唱想唱的歌、見想見的人，都是很幸福的事情。」

田馥甄（右）和林柏宏合作拍攝酒類代言活動廣告。（聯合新聞網授權使用／記者沈昱嘉攝）

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