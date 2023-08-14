田馥甄演唱會Selina、Ella驚喜合體！22年情不變：姐妹都不夠形容

田馥甄演唱會｜台灣歌手田馥甄（Hebe）上周五於小巨蛋開個唱，驚喜邀請任家萱（Selina）和陳嘉樺（Ella）登場，合體演唱舊時的合唱曲，勾起觀眾們的童年回憶。三人當年組成樂隊S.H.E出道，雖然事隔22年，大家各奔前程，但友誼永固，每個重要的時刻，都得對方的見證，相信是能與老公們較量的靈魂伙伴。



田馥甄演唱會｜台灣歌手田馥甄（Hebe）上周五於小巨蛋開個唱，驚喜邀請任家萱（Selina）和陳嘉樺（Ella）登場。(何樂音樂Facebook)

相信在學生年代，不少女生都曾點唱S.H.E的歌名，不僅旋律動聽，也象徵著深厚的姊妹情。田馥甄（Hebe）日前在演唱會上，與Selina和Ella合唱〈給小孩〉，向Selina即將迎接的「小腰果」送上祝福，隨後眾人更唱重新編曲版的〈美麗新世界〉，讓粉絲們重拾昔日美好回憶。Selina更感動落淚，表示彩排已哭兩次，由於衣服沒口袋，上台前已交代Hebe幫帶紙巾擦淚，「姐妹真的很值得託付啦！」

田馥甄演唱會｜Selina更感動落淚，表示彩排已哭兩次，由於衣服沒口袋，上台前已交代Hebe幫帶紙巾擦淚，「姐妹真的很值得託付啦！」(何樂音樂Facebook)

從2001年9月11日出道的S.H.E，由Selina、Hebe和Ella組成，憑各自不同的音域和個性，合奏成獨特的音樂色彩。當年三人參賽《宇宙2000實力美少女爭霸戰》，據稱各人目標都不同：Selina為替妹妹圓夢、Hebe為補貼家用、Ella則是想買新沙發，但卻因而定下了緣份，開展人生重要的里程。三人個性亦截然不同，卻有著「和而不同」的化學作用，互補各人的不足，正如她們的化妝師杜國璋所言，S.H.E的友誼是真實和誠懇的。

我真的沒看過一個團體，不管工作還是私生活，關係都這麼好，真是奇怪。 S.H.E化妝師杜國璋

田馥甄演唱會｜在團內Hebe雖然看似沉默寡言，卻是最貼心的一位。(IG@hebe_tien_0330)

好姊妹就是無限支持！

在團內Hebe雖然看似沉默寡言，卻是最貼心的一位，就如這次的演唱會中，她就特別為好姊妹準備紙巾，將紙巾都藏在裙子內。她亦曾在Selina與前夫阿中離婚後，發文引述Selina歌曲〈致分手〉的歌詞，「你懂有些時候不是你的錯。」無時無刻都會支持和鼓勵好姊妹。此外，早年喜好弄甜品的Hebe，更會將製成品與姊妹們分享，非常體貼入微。

田馥甄演唱會｜Selina在拍攝期間，被爆破燒傷的意外，當時一直陪件Selina在旁的，除了家人，還有Hebe和Ella。(IG@selinanahaha)

好姊妹就是低谷中的天使

當年S.H.E最為震驚的一件事，莫過於Selina在拍攝期間，被爆破燒傷的意外。當時一直陪件Selina在旁的，除了家人，還有Hebe和Ella。兩人會減少工作，以換取更多時間探望和鼓勵Selina，讓她身心都儘快康復。Selina前夫阿中曾出書，講述Selina住院的記事，最開始常提到兩人前來探望，而到最後更索性不再提了，因為Hebe每天都會到場。

我們都是這樣一路扶持彼此的，我沒有辦法想象我的人生裡面沒有田馥甄。 Selina

田馥甄演唱會｜每當經歷生日、結婚和分娩的重要日子，Hebe都會與Selina和Ella聚在一起慶祝。(IG@him_ella0618)

好姊妹就是參與你的每一刻

每當經歷生日、結婚和分娩的重要日子，Hebe都會與Selina和Ella聚在一起慶祝，在前年奪得金曲32國語歌后獎座後，當晚便直接與好姊妹碰面，喝酒慶祝一番。而在Ella誕下「勁寶」時，Hebe與Selina亦有陪同進入產房，一起合唱〈美麗新世界〉，迎接寶寶出生。

你問我：美好的愛該是什麼樣子？我說：美好的愛，就是，我們的樣子。 Selina

田馥甄演唱會｜三人深厚的姊妹情，還可在歌曲中體現到。(IG@selinanahaha)

好姊妹就是有首代表大家的主題曲

三人深厚的姊妹情，還可在歌曲中體現到。相信不少人都聽過〈老婆〉，這首歌正是由Ella作曲、Selina填詞，歌詞提到的「感謝老天讓你們陪在我身邊」、「朋友姐妹都已不夠來形容」及「請記得約定的旅程到永久」，雖然表達簡單，但傳遞出重要的感覺，而且至今大家都有信守承諾，重視彼此，讓關係繼續昇華。