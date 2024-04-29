立夏將至　河北多地四月飛雪一夜回冬　最厚積雪達32厘米

5月5日將迎來立夏節氣，南方多地如夏日。然而4月27日晚河北多地降雪，一夜回冬，在承德積雪深度甚至達到32厘米，當地最低氣溫降至零下5攝氏度。河北多地亦發布大風、雷電警報，預計五一假期前冷空氣持續，最低氣溫接近攝氏個位數。



城市銀裝素裹，道路上深深的積雪，讓河北多地一夜回到隆冬臘月。降雪從4月27日起，直至4月28日夜間。其中，在承德塞罕壩機械林場地區出現暴雪，截至4月28日11時，雪深達到32厘米；張家口的塞北管理區，出行的居民也換回了羽絨冬裝外套。

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4月28日，塞罕壩機械林場所在的承德市圍場滿族蒙古自治縣氣像台發布暴雪橙色預警訊號。受降雪影響，張承高速、承圍高速部份路段一度受管控，河北高速交警聯合道路養護部門及時進行融冰除雪作業，並對受影響車輛進行必要疏導。

預計28日夜間到29日白天，承德市北部地區有雨夾雪，壩上地區有大雪，其他地區陰有小雨，局部中雨。

中央氣象台降水實況圖顯示，河北承德北部地區降水達25~50毫米。（中央氣象台）

不過有承德塞罕壩當地居民表示，該地3月、4月下雪是正常現象，有時5月亦會有雪。「因為塞罕壩海拔有1600多米，又跟內蒙交界處，所以溫度不高，溫度已經降到零下2度左右。」

河北承德市氣象局亦回應內媒《經視直播》稱，塞罕壩下雪是因為一股冷空氣吹來，應該會在4月29日下午左右停止下雪。「畢竟是那個海拔高的地方，然後越往上溫度越低，它就有可能下雪。」氣象專家表示，塞罕壩這個地區適合避暑，最高溫度也僅20多度。