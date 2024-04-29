布林肯訪華｜金燦榮：美國負責鬧事　中國負責維穩

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束訪華，從扣好中美關係第一顆紐扣到「五點共識」，象徵華府仍為穩定中美關係繼續努力。中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮表示，美國政府的需求很短視，總目標是希望美國大選前中美之間別出事，但不改透過製造問題來準備談判籌碼作風，「五點共識」充其量只能達成「中美繼續談」默契。金燦榮認為中美關係正呈現美國負責鬧事，中國負責維穩局面。



針對布林肯一年之內兩次訪華，且時間點選在美國大選前，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮接受內媒《觀察者網》專訪表示，由於拜登（Joe Biden）政府在外交上拿不出很好的成績，布林肯來的直接目的是希望至少在短時間內讓中美關係穩定，如希望中國滿足美方的一些要求，其中包括要求中國不要幫助俄羅斯、不要改變台海和南海的局面；再如延續之前美國財長耶倫（Janet Yellen）主張，在經貿上指責中國產能過剩、衝擊世界市場，還有人工智能和芬太尼方面的合作，中美兩國軍方的溝通，這幾方面的要求比較迫切。

金燦榮抨擊美國政府，有求於人卻不好好談，還要故意製造矛盾作為籌碼。（資料圖片）

金燦榮認為，美國人的目的都是一些比較短視的訴求，總目標是希望美國總統大選之前中美之間別出事，希望雙邊關係能夠至少維持半年的穩定，不要因為中美關係的急劇惡化而讓拜登輸掉大選。

金燦榮分析，美國總是透過製造問題來準備談判籌碼，認為美國就是要製造輿論，如最近啟動新一輪301調查，威脅把中國銀行踢出所謂的系統，在菲律賓部署中程導彈，搞美日菲合作等等，都是基於上面所說的那個奇怪的思路——在有求於人的時候不是放低姿態好好談，而是人為製造一些新的矛盾作為談判籌碼——想要我不整你，你就得讓步！

「美國和很多國家打交道都遵循這個方法，別的國家很委屈，但這些國家因為力量弱小沒有辦法，只能聽憑美國敲詐，但中國不是這樣的。」金燦榮說道。

布林肯訪華：圖為2024年4月26日中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國務卿布林肯（Antony Blinken）。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

對於布林肯此趟訪華成果，金燦榮認為，其一系列具體目標沒有達到，雖然最後有「五點共識」，但「五點共識」也就是「我們繼續談」而已，但今年中美關係依然要比去年好一些，至少有止跌企穩的跡象。

展望中美關係未來，金燦榮指出，美國也知道要達到他們的對華政策目標越來越難，從耶倫和布林肯兩次訪問可以看出，他們更願意去社會層面多花點時間作秀，增加軟性活動，所以就有了在廣州吃粵菜、在北京吃川菜。總的來說，「美國正在做的就是在避免中美公開衝突的前提下，該整中國就整中國——美國負責鬧事，中國負責維穩」，金燦榮認為，中國就應該根據美國人的特點，調整自己的相處方式，該表達的就表達，該堅持的就堅持。