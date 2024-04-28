習近平會見布林肯　地點相同座位相似　台媒：植物擺設暗藏訊息

撰文：許懿安
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美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華期間獲中國國家主席習近平接見，4月26日下午在北京人民大會堂福建廳會談。座位與2023年6月19日安排相似，習近平坐在中間主席位，布林肯坐在習近平右手邊的位置。台《聯合報》記者發現，會場內桌上擺設的植物是變葉木，有「變化莫測」意思。

報道稱，兩人2023年的第一次會晤，同樣在福建廳舉行。當時習近平左手邊為中方代表，依序為時任中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，時任中國國務委員兼外交部長秦剛，外交部副部長馬朝旭，北美大洋洲司司長楊濤，及外交部部長助理兼發言人華春瑩。

美方代表以美國務卿布林肯為首，美國務院東亞與太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）、美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭。

是次會面座位安排與2023年雷同，惟雙方與會人數從5人減為4人。習近平仍坐於中間主席位，布林肯坐在習近平右手邊的位置。中方參與人員分別是王毅、馬朝旭、楊濤和華春瑩；美方依序為布林肯、伯恩斯、康達及沙利文。

中國國家主席習近平2023年與美國務卿布林肯會面期間，敦促美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，讓中美關係穩下來、好起來。圖為習近平19日北京人民大會堂會見布林肯（左）。（Reuters）

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是次會議場地福建廳，牆上壁畫為中國藝術家吳景希和陳文燦等人所作《武夷之春》，但今年與2023年不同，植物擺設從象徵「吉祥如意、以和為貴」的荷花，改為變葉木。

變葉木是中國南部常見栽培，因葉子能長出很多顏色，因此得名。同時植物全株有毒，汁液毒性較大，皮膚接觸或可導致接觸性皮炎，長期接觸可致濕疹，而且不可誤食。

習近平在會面談到今年是中美建交45周年，「45年的中美關係歷經風風雨雨，給了中美不少重要啟示：「兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。」

他稱當前世界百年變局正在深刻演進，國際形勢更是變亂交織。

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