前司法部長唐一軍被撤銷全國政協委員資格

江西省政協主席、前司法部長唐一軍涉嫌嚴重違紀違法受查。

4月29日，政協第十四屆全國委員會第十八次主席會議在北京召開。會議審議通過關於撤銷唐一軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，並提請全國政協十四屆常委會第七次會議追認。



公開資料顯示，今年63歲的唐一軍曾任浙江省寧波市政協主席，寧波市委副書記、代市長，浙江省委常委、寧波市委書記，浙江省委副書記、寧波市委書記等職，2017年10月任遼寧省委副書記、代省長，2018年1月任遼寧省省長，2020年4月任司法部部長、黨組副書記，2021年8月任司法部部長、黨組書記。

2023年1月，唐一軍任江西省政協黨組書記、主席。2024年4月2日，中央紀委國家監委網站通報，唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

唐一軍最後一次公開活動是在3月22日，當天他參加了江西省委理論學習中心組集體學習。

內媒指，唐一軍是近十年來，繼吳愛英、傅政華之後，司法部第三位「落馬」的部長。

在唐一軍之前，擔任司法部部長的是傅政華。傅政華在2018年至2020年擔任司法部部長。2021年10月，時任全國政協社會和法制委員會副主任的傅政華被查。2022年9月，傅政華因受賄罪、徇私枉法罪被判處死緩，且終身監禁，不得減刑、假釋。