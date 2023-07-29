落馬高官傅政華北京豪宅拍賣　成交價逾2453萬元或上繳國庫

被控受賄逾1.17億元（人民幣，下同）的，全國政協社會和法制委員會原副主任、前司法部長傅政華，去年9月被判處死緩，併處沒收個人全部財產。

京東拍賣周五（28日）顯示，傅政華位於北京市東城區二環內的罰沒房產完成拍賣，成交價為2453.38萬元，在經過53次延遲報價後最終成交。據透露，上述錢款最終或會上繳國庫。



被法拍的單位位於北京東城區崇文門幸福大街59號院，是「天壇公館」的1號樓1單元602室。該小區位於北京二環內的核心地段，距離天壇公園、王府井大街很近。

單位戶型為4房2廳2廁，頂層（6層）帶閣樓，南北通透，總建築面積達236.07平方米，起拍價為1967.38萬元，市場評估價2810.55萬元。此次拍賣成交價雖高於起拍價，但比市場價還是低了357萬元，成交單價約10.4萬元/平米。

據《中國新聞周刊》早前報道，知情人士透露稱，該單位位於頂層，且擁有獨立入戶升降機，「單位間隔很好，近年來天壇公館小區很少有這樣的房子，是小區絕對的樓王。」

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另有一名房屋中介人員介紹，該小區戶型較好的單位價格能達到3000萬元，這次掛牌拍賣的起拍價只有1967萬元，相比市場價低了不少，競拍者有一定的升值空間。

該單位是今年7月6日被掛出，此前在5月份，吉林長春中級人民法院曾委託阿里拍賣大數據詢價平台、京東大數據詢價平台、中國工商銀行融e購電商平台等進行了網絡詢價。

當時的網絡詢價報告顯示，長春市中級人民法院在執行（申請執行人）與傅政華（被執行人）沒收財產（案由）一案中，於2023年5月24日委託平台對傅政華（所有權人）名下/所有的北京市東城區幸福大街59號院進行網絡詢價。

傅政華一審被判死緩。（資料圖片）

而至於法拍單位的所得錢款，據了解，財產罰沒性質的法拍所得，最終錢款會上繳國庫。

公開資料顯示，傅政華，1955年3月出生，河北灤縣人，1973年入黨，北京大學分校法律專業畢業，擁有法學碩士學位。他曾任中央政法委委員等職務，2018年3月出任司法部部長、黨組副書記，2020年5月出任全國政協社會和法制委員會副主任。2021年10月，他因涉嫌嚴重違紀違法受查，2022年3月被開除黨籍及公職。

2022年9月，吉林省長春市中級人民法院公開宣判全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華受賄、徇私枉法一案，以受賄罪判處被告傅政華死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產，緩刑期滿後終身監禁，不得減刑。