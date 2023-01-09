傅政華央視出鏡懺悔：被政治騙子欺騙20年　為當大官攀附孫力軍

1月7日晚，電視專題片《永遠吹衝鋒號》首集《第二個答案》在央視綜合頻道播出。被指為「孫力軍政治團夥」一員、被控收賄逾1.17億元（人民幣，下同）的全國政協社會和法制委員會原副主任、前司法部長傅政華在片中懺悔。

最新節目內容指，傅政華承認自己無理想信念，熱衷投機鑽營的極端個人主義，極盡鑽營，處心積慮尋找一切機會搞政治攀附。節目又指傅政華為當大官攀附孫力軍。

節目又指，傅政華在北京違規佔用多套住房，包括一套四合院。節目更指，傅政華曾被政治騙子欺騙長達20年。



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節目指，2008年，傅政華在北京公安局任職期間結識時任公安部辦公廳副主任的孫力軍（時任公安部長孟建柱秘書）。傅政華認為孫力軍年紀尚輕便深受重用，是他正需結交的關係，由此成為孫力軍政治團伙的重要成員。經孫力軍運作，2010年-2017年傅政華先後提任北京公安局長、公安部副部長等重要職務。

傅政華在鏡頭前承認自己為了往上爬而攀附前公安部副部長孫力軍，「由於沒有理想信念，所以把個人的政治前途看得比什麼都重要，在政治上有靠山、有依靠，（有）這種投機的心理，對他（孫）有唯命是從的做法。」

中紀委幹部李永紅在節目中指出，傅政華供述「此生就一件事情而來，就是當官，當更大的官」。

節目又指，有一名叫李全的政治騙子，中專學歷，卻利用編造的謊言將自己包裝成專家學者，成功矇騙了傅政華長達20年。2003年左右傅政華認識他之後，李全稱自己是領導身邊的高級智囊，兩人成為好友。多年來，李全利用傅政華，在推動土地開發、調解經濟糾紛訴誜，及幫助親屬到銀行工作等謀取大量利益。

2005年-2021年，傅政華利用職權為他人在企業經營、職務調整等方面謀取利益，多次濫用執法權、司法權。經查，多年來傅政華收受財物達1.17億元。此外，傅政華長期違規佔用多套住房、辦公用房。在北京市中心，其長期違規佔用一套700多平方米的四合院。在工作點和下屬單位賓館佔用六套住房，面積高達1300平米。他在北京市收受的一套別墅，價值已上千萬。此外，他的多名親屬也都藉助他的權力牟利。

傅政華在鏡頭前懺悔。（影片截圖）

公開資料顯示，傅政華，68歲，河北灤縣人，1973年入黨，北京大學分校法律專業畢業，擁有法學碩士學位。他曾任中央政法委委員等職務，2018年3月出任司法部部長、黨組副書記，2020年5月出任全國政協社會和法制委員會副主任。2021年10月，他因涉嫌嚴重違紀違法受查，2022年3月被開除黨籍及公職。

傅政華。（資料圖片）

2022年9月，吉林省長春市中級人民法院公開宣判全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華受賄、徇私枉法一案，以受賄罪判處被告傅政華死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，緩刑期滿後終身監禁，不得減刑。