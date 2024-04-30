神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸　航天員陸續出艙｜多圖

4月30日上午8時43分，神舟十七號載人飛船與中國太空站組合體成功分離。神舟十七號太空人乘組乘坐神舟十七號載人飛船返回東風著陸場。

大約下午5時45分，神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸。下午6時28分，航天員湯洪波、唐勝杰、江新林陸續出艙。



神舟十七號航天員陸續出艙

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18時38分，航天員江新林出艙；

18時32分，航天員唐勝杰出艙；

18時26分，航天員湯洪波出艙；

18時06分，返回艙內氣體和微生物採樣完畢；

18時02分，航天員身體狀態檢查正常；

17時56分，艙門打開，航天員即將出艙；

17時45分，神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸；

17時33分，減降傘打開；

17時31分，返回艙離開「黑障區」，航天員狀態正常；

17時23分，地面測控站相繼發現目標；

17時21分，飛船推進艙和返回艙分離；

約1700時，飛船制動結束，進入慣性滑行階段；

搜救回收空中分隊抵達返回艙著陸點

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神舟十七號載人飛船返回艙成功著陸

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本次飛船採用5圈快速返回方案，經歷制動離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘著陸等4個階段，整個返回著陸過程大約50分鐘。

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中國載人航天工程辦公室介紹，分離前，神舟十七號太空人乘組在地面人員的配合下，完成中國太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作，與神舟十八號乘組完成工作交接。

在中國太空站出差半年的太空人湯洪波、唐勝杰、江新林已啟程返航，踏上回家之旅。