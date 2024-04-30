醫藥系統官員貪腐接連落馬　至少10省啟動緊急巡查

從多名醫院院長被查，到衛健、藥監、醫保等醫藥系統官員多人落馬，近一個月內地醫藥反腐的事件頗受關注。有關專家指出，隨著醫藥體制改革推進，醫藥反腐將成常態化，且監管更加聚焦關鍵部門、關鍵職位。回顧從去年12月啟動第五輪大型醫院巡查後，據不完全統計，目前至少10省份已針對當地醫院巡查進行具體部署。



內媒《中新社》報道，日前廣東省連續兩任衛健委主任相繼被查的消息引起輿論關注。廣東省紀委省監委26日揭露，廣東省衛生健康委原黨組書記、主任段宇飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。在段宇飛卸任後，他的繼任者朱宏也在去年11月涉嫌嚴重違紀違法，主動投案接受紀律審查和監察調查 。

國家衛健委聯同教育部、公安部和國家醫保局等9個部門，去年啟動為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。(資料圖片)

實際上不僅廣東，近幾個月包括衛健委在內，內地醫保、藥監等醫藥系統內部多位擔任要職的官員落馬。據不完全統計，今年以來醫藥領域被調查的人數至少有30人，其中屬於醫療衛生系統官員的就有18人、佔比一半以上；涉及醫院領域的有12人。

2023年11月，時任廣東省衛健委主任朱宏涉嫌嚴重違紀違法，主動投案接受紀律審查和監察調查。（微博＠長安街知事）

回顧去年7月初，國家衛生健康委會同9部門聯合印發了有關文件，聚焦當前醫藥領域腐敗問題，以及醫藥購銷和醫療服務等環節，被業內稱為「史上最強」的醫藥反腐風暴。而去年12月，全國第五輪大型醫院巡查啟動，據不完全統計，目前至少10省份已針對當地醫院巡查進行具體安排部署。

據了解，其中腐敗問題是歷次大型醫院巡查的重點之一。例如日前甘肅衛健委印發的方案將「商業提成」、「欺詐騙保」、「收受紅包」等多項違反院內廉潔的行為列入巡查重點，還專門提到如重點職位崗位、重點人員、重點醫療行為、重要藥品耗材、大型醫療設備、基礎設施建設、大型修繕項目等關鍵節點的監測預警體系和監管機制。